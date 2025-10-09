"TIM New Music Night": al via il 23 ottobre su TimVision

(Teleborsa) - Nasceil nuovo format firmato TIM dedicato alla musica live e agli esclusivi party di release degli artisti più amati in Italia. "Un'esperienza unica – sottolinea TIM in una nota – che porta i fan a contatto diretto con i protagonisti della scena musicale, in esclusiva su TimVision e, per alcuni fortunati clienti TIM, anche dal vivo".Primo appuntamentoconIn una, trasmessa su TimVision, il cantautore presenterà in anteprima, a poche ore dall'uscita sugli store prevista per il 24 ottobre, alcuni brani inediti del. Il disco è stato anticipato dal singolo "Cuore rotto", che per due settimane consecutive si è posizionato al primo posto nella classifica dei brani più trasmessi dalle radio italiane.Inoltre, grazie al, i clienti TIM avranno l'opportunità di essere invitati al party esclusivo, solitamente riservato agli addetti ai lavori, per vivere in prima persona un'esperienza musicale irripetibile e respirare l'energia delle grandi occasioni. Ogni giorno, dal 9 al 17 ottobre, si potrà partecipare sull'app My TIM all'estrazione degli ingressi esclusivi."TIM New Music Night – conclude la nota – sigilla la vicinanza di TIM al mondo della musica ed è parte della campagna di comunicazione del Gruppo 'La forza delle connessioni' che aiutano a superare le distanze, diventano relazioni umane e trasformano gli eventi in esperienze indimenticabili, grazie a nuove forme di intrattenimento digitale e dal vivo".