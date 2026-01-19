TimVision: in esclusiva la seconda stagione della serie thriller Red Eye

(Teleborsa) - Da domani 20 gennaio, arriva in esclusiva sulaProtagonista è ancora una volta la determinata detective britannica Hana Li, chiamata ora ad affrontare un nuovo e complesso intreccio di misteri che la condurranno nel cuore del mondo della Sicurezza Nazionale.Un evento solenne si trasforma in un incubo tra le mura dell'Ambasciata degli Stati Uniti a Londra. Durante la cerimonia ufficiale per la nomina del nuovo ambasciatore, una telefonata anonima minaccia di far esplodere un aereo britannico se qualcuno tenterà di lasciare l'edificio. L'ambasciata viene immediatamente posta in isolamento. Ospiti e personale rimangono intrappolati all'interno, mentre la tensione cresce minuto dopo minuto. Ma quella che sembra una classica crisi da negoziare si trasforma presto in qualcosa di molto più oscuro: tra i corridoi dell'Ambasciata si nasconde un assassino deciso a portare avanti il proprio gioco mortale. A dover affrontare la situazione è lacoinvolta in una spirale di intrighi politici, zone grigie legali e conflitti personali con Clay Brody (Martin Compston) capo della sicurezza dell'ambasciata statunitense, che mettono a dura prova la sua lealtà e la sua stessa sopravvivenza.La seconda stagione, composta davedrà anche il ritorno di Lesley Sharp nei panni del capo dell'MI5 Madeline Delaney, e di Jemma Moore in quelli della giornalista Jess Li.è scritta e creata da(Black and Blue, Flightplan) e prodotto dalla società indipendente gallesesocietà finanziata dagià produttrice tra gli altri di Doctor Who e The Winter King. Red Eye 2 è prodotto da Chris May, Julie Gardner, Peter A Dowling e Lachlan MacKinnon.