UniCredit lancia due nuove obbligazioni a Tasso Fisso Step-Down a 13 anni

UniCredit

(Teleborsa) - Prosegue l'attività di emissioni obbligazionarie diin negoziazione diretta, con l'obiettivo di ampliare ulteriormente la gamma di soluzioni pensate per gli investitori alla ricerca di opportunità di rendimento nel segmento del reddito fisso. UniCredit presenta due nuove Obbligazioni direttamente negoziabili sul mercato MOT e Bond-X di Borsa Italiana, disponibili quindi per tutti gli investitori, che potranno negoziarle direttamente dal proprio conto titoli indipendentemente dalla banca di appoggio. Entrambe hanno unaLe Obbligazionipagano. Permettono quindi agli investitori di anticipare i flussi cedolari andando ad ottenere delle cedole più elevate (fino a 10% in USD e 8% in EUR) nei primi anni di vita, che vanno poi a scendere fino ad arrivare al 2,5% annuo negli ultimi anni, sia in EUR che in USD. La scadenza è fissata per entrambe le Obbligazioni ad Ottobre 2038, a 13 anni dal momento dell'emissione.Durante il periodo di offerta 9 ottobre - 7 novembre 2025, in base alle condizioni di mercato e in linea con il regolamento di MOT e Bond-X, le obbligazioni sarannoper l'Obbligazione in Euro e 2.000 USD per l'Obbligazione in Dollari Statunitensi. La liquidità sul mercato è garantita da UniCredit, pertanto sarà possibile rivendere i titoli prima della naturale scadenza. Il valore di rimborso a scadenza è pari al 100% del valore nominale, mentre durante la vita delle obbligazioni il prezzo seguirà le condizioni di mercato.