Nuova obbligazione UniCredit: cedola all’8% e call annuale dal quinto anno

UniCredit

(Teleborsa) -presenta oggi la seconda obbligazione retail del 2026 direttamente negoziabile sul mercato MOT e Bond-X di Borsa Italiana, disponibile quindi per tutti gli investitori, che potranno negoziarla direttamente dal proprio conto titoli indipendentemente dalla banca di appoggio.Le recenti emissioni e il turnover che si registra sul mercato obbligazionario italiano, si legge in una nota dell'istituto di Piazza Gae Aulenti, "testimoniano come gli investitori siano alla ricerca di soluzioni che possano garantire una protezione del capitale e un contestuale rendimento, per fronteggiare livelli di inflazione che continuano a essere elevati".La nuova emissione di UniCredit ha una, prevede la possibilità di rimborso anticipato annuale su facoltà dell’emittente a partire dal quinto anno di vita (callability) e prevede un Tasso Fisso decrescente in Euro. Questa obbligazione, spiega la nota, è stata pensata infatti nell’ottica di chi vuole beneficiare dell’attuale contesto di tassi d’interesse, offrendo rendimenti elevati nei primi anni e una transizione graduale verso un contesto di tassi più bassi.Con unper i primi due anni, questa struttura offre una cedola significativamente superiore ai tassi di mercato attuali. Successivamente, il tasso fisso decresce progressivamente fino al 2% annuo lordo, riflettendo le aspettative di un graduale allentamento della politica monetaria della Banca Centrale Europea.Dal 9 al 27 febbraio, inoltre, in base alle condizioni di mercato ed in linea con il regolamento del mercato di riferimento (MOT eBond-X), l’obbligazione sarà offerta sul mercato MOT e Bond-X a un prezzo pari al 100% del Prezzo di Emissione.UniCredit, conclude la nota, "continua a perseguire l'obiettivo di offrire soluzioni innovative e competitive per soddisfare le esigenze degli investitori, contribuendo in modo significativo alla diversificazione e alla crescita dei portafogli di investimento". Con questa secondaemissione in negoziazione diretta nel 2026, "UniCredit desidera offrire agli investitori una nuova opportunità di accesso al mercatoobbligazionario, tornato a essere un’asset class di assoluta importanza nei portafogli degli investitori, e allo stesso tempoconfermarsi come un emittente capace di offrire una gamma di soluzioni diversificate, che vanno dai prodotti a leva, ai certificatefino alle obbligazioni".