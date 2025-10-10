Altea Green Power, confermati Piano Industriale e target 2028

Altea Green Power

(Teleborsa) -, attiva nello sviluppo di progetti e nella realizzazione di impianti di energia rinnovabile, ha partecipato all’, organizzato in collaborazione con. L’incontro ha offerto alla società un’importante opportunità di confronto con oltre 15 investitori internazionali, consentendo di aggiornare la comunità finanziaria sull’avanzamento del portafoglio progetti.Ladi AGP ammonta oggi a circa, di cui 2 GW in fase avanzata di autorizzazione. Circa il 30% della capacità, localizzata nel Nord Italia, è destinata al, ritenuto attualmente più redditizio rispetto agli incentivi di settore. La restante parte, situata principalmente nel Centro e Sud Italia, potrebbe invece accedere al meccanismo MACSE per la componente di stoccaggio dedicata a tale schema, configurando un mix equilibrato tra tariffe di mercato e incentivate.Ilha inoltre condiviso con gli investitori le, confermando ile i. Alcune guidance precedentemente previste per il 2025 sono state posticipate, con l’obiettivo di realizzare la cessione di una quota significativa della pipeline entro la fine del 2026, in modo da compensare i risultati nel biennio 2026-2027.Commentando i risultati della prima, AGP ha rilevato che, pur rappresentando un segnale di prezzo significativo, l’esito deve essere interpretato con cautela. Circa il 67% della capacità è stato aggiudicato a, anche tramite terzi, a valori prossimi al limite inferiore del range, non considerati rappresentativi per l’intero mercato. I vantaggi competitivi strutturali di Enel – come l’accesso a connessioni, terreni e infrastrutture già esistenti – restano difficilmente replicabili da altri operatori.Il CEOha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti dell’interesse riscontrato a Parigi. L’attenzione degli investitori internazionali conferma la solidità del nostro modello di business e la credibilità della nostra strategia di crescita. Continuiamo a portare avanti con determinazione il percorso tracciato dal piano industriale, convinti che la combinazione tra sviluppo fotovoltaico, BESS e generazione rinnovabile rappresenti la chiave per una crescita sostenibile e di lungo periodo".AGP ha confermato che la propria strategia rimane focalizzata sulloe la successiva vendita dei progetti, pur valutando nel medio termine un’estensione verso la costruzione e gestione diretta di. Tra i modelli di business emergenti, la società segnala il crescente interesse per il "", che prevede il noleggio dell’impianto a un operatore specializzato responsabile della gestione e del dispacciamento. Tale approccio, che garantirebbe agli investitori rendite stabili, potrebbe aprire per AGP nuove opportunità di mercato complementari al MACSE e alle attività di dispacciamento.