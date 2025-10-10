Milano 9:08
42.935 +0,34%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 9:08
9.500 -0,10%
24.648 +0,15%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 9/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 9/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre

Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro contro la valuta britannica, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,2%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 0,8716. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 0,8759, mentre il primo supporto è stimato a 0,8673.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```