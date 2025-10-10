Analisi Tecnica: EUR/GBP del 9/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre
Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro contro la valuta britannica, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,2%.
Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 0,8716. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 0,8759, mentre il primo supporto è stimato a 0,8673.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)