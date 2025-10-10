Analisi Tecnica: USD/YEN del 9/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre
Controllato progresso per il cross americano contro Yen, che chiude in salita dello 0,26%.
Lo status tecnico di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 154,382. Rischio di eventuale correzione fino al target 150,447. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 158,317.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)