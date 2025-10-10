Balneari, Salvini: "Al lavoro su nuova proposta normativa"

(Teleborsa) - "È da anni che io personalmente e la Lega ci battiamo per difendere il lavoro di migliaia di famiglie, di piccole imprese che danno vita, animano e portano lavoro, bellezza e sicurezza sulle spiagge italiane. C'è un contenzioso ancora aperto con la Commissione Europea che con due guerre in corso si preoccupa di licenziare i balneari. Noi teniamo duro, anche perché è un comparto che porta 100 milioni di turisti in Italia e porta 10 miliardi di ricchezza in Italia. Quindi non moliamo. Ne ho parlato ieri in Consiglio dei Ministri. La commissione europea ci contesta il decreto indennizzi che abbiamo approvato. Se non gli va bene così, ne approviamo un altro che contiene esattamente lo stesso principio. Vuol dire che c'è tempo fino al 2027-2028 per mettere a terra dei bandi seri, fatti bene, con degli indennizzi veri e seri per per chi non vorrà continuare o per chi non avrà la concessione". È quanto ha affermato ieri ilaldurante l'assemblea unitaria "Un futuro per la balneazione attrezzata italiana" organizzata da Sib-Confcommercio e Fiba-Confesercenti.Salvini consiglia alle amministrazioni locali di non procedere in ordine sparso e in fretta ma di aspettare. "Consiglio di attendere la nuova proposta normativa a cui stiamo già lavorando. Ripeto – ha detto– anche intervenire sul codice della navigazione sull'articolo 49 che prevedeva indennizzi zero e che lo Stato pigliasse tutto il frutto del lavoro di questi imprenditori. Quindi consiglio a tutti di aspettare la norma che a cui stiamo già lavorando in queste ore dopo la lettera Commissione Europea"."Le interrogazioni con la Commissione europea, sono state decine, forse centinaia. Ma mentre all'inizio pensavo che a Bruxelles avessero questo approccio, perché non capivano la situazione italiana, perché non conoscevano la situazione dei balneari italiani, ahimè la lettera di ieri d'altro mi ha fatto maturare una certezza diversa. Questi conoscono benissimo il valore delle aziende balneari in Italia e vogliono metterle in mano ad alcune lobby e ad alcuni gruppi nazionali. Non stanno facendo quello che stanno facendo per ignoranza. Sarebbe più semplice – prosegue–. Questi sanno benissimo, scientemente, cosa fare. E quello che mi fa imbestialire è che i funzionari, non i politici, i funzionari che firmano le lettere che mi mandano, io le rimando, non sono tedeschi, sono italiani! Bisognerà ripensare al modo di essere italiani in Europa, perché quando nominiamo qualcuno in un quarto d'ora finisce di essere italiano e diventa cittadino europeo. Mentre i tedeschi rimangono tedeschi e i francesi rimangono francesi e gli spagnoli rimangono spagnoli. Quindi a questo come classe dirigente in generale dobbiamo pensarci. Non vogliamo fare favori o privilegi nei confronti di nessuno, ma non vogliamo neanche che il vostro lavoro, il vostro sacrificio e il nostro impegno sia preso in giro e sia messo a rischio. Ripeto: il tema non è che non sanno di cosa stiamo parlando, sanno di che cosa stiamo parlando, 100 milioni di presenze quest'anno, 10 miliardi di valore aggiunto, quanto fanno gola le spiagge italiane a qualcuno? Quanto fatturato qualcuno può avere in testa sulle spiagge italiane? Non abbiamo a che fare con gente che non sa, purtroppo abbiamo a che fare con gente che sa, e sa benissimo, spesso è in mala fede e vedremo di essere più furbi e più testardi di loro"."È stato un momento importante di confronto quello dell'assemblea congiunta di oggi tra Fiba Confesercenti e Sib Confcommercio, alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale e del delegato Anci al demanio Daniele Silvetti – commenta, a margine dell'incontro durante il TTG di Rimini –. Una giornata di riflessione costruttiva che ha permesso di stabilire un percorso chiaro, espressione della volontà non solo del ministro Salvini ma dell'intero Governo, di arrivare al riconoscimento del valore aziendale delle imprese nel momento in cui si giungerà alle evidenze pubbliche. Un principio che per noi si traduce nel riconoscimento di un indennizzo certo, calcolato sulla base di perizie asseverate, che rappresenta la giusta valorizzazione del lavoro e degli investimenti realizzati dagli imprenditori balneari. Il ministro ha preso impegni precisi anche sul fronte normativo, annunciando la volontà di intervenire sul Codice della Navigazione per correggere l'articolo che prevede che il concessionario non abbia nulla a pretendere alla scadenza della concessione. Un passo fondamentale per evitare ogni possibile contenzioso e restituire al comparto quella certezza del diritto che manca da troppo tempo. Ringraziamo il ministro Salvini per la disponibilità e per l'impegno dimostrato – conclude il–. Siamo ottimisti: nelle prossime settimane ci aspettiamo passi concreti verso quel risultato che le imprese balneari attendono da anni, ovvero il riconoscimento del valore d'impresa come elemento centrale di equità e giustizia per l'intero comparto"."È paradossale che il nostro settore, strategico per l'economia del Paese, debba essere ancora disciplinato dal Codice della Navigazione del 1942. Bene la decisione del Governo, annunciata oggi da Salvini, di rivedere il Codice ed in particolare l'articolo 49 che attribuisce alla scadenza delle concessioni le nostre aziende allo Stato senza nessun indennizzo. È anacronistico anche alla luce non solo della Costituzione italiana ma anche del Trattato Europeo" ha detto all'Ansa il–. Il nostro stato d'animo, oggi, è di grande preoccupazione, però come abbiamo fatto in questi anni, continuiamo a lavorare consapevoli che lo stiamo facendo anche per il Paese perché l'Italia non può permettersi di perdere la balneazione attrezzata italiana che costituisce un elemento competitivo nel mercato delle vacanze. La presenza dei turisti stranieri, poi, che quest'anno hanno superato quegli italiani, significa che i servizi dei nostri stabilimenti balneari sono apprezzati nel mondo. Sbaglia chi, come il parlamentare Riccardo Magi, continua a criminalizzare un intero settore generalizzando e strumentalizzando isolati casi di cattiva gestione che, puntualmente, noi siamo i primi a stigmatizzare e che, come gli italiani ben sanno, non costituiscono la realtà di una balneazione attrezzata fatta da decine di migliaia di famiglie di onesti lavoratori che hanno costruito un modello di balneazione attrezzata efficiente e di successo che il mondo ci invidia".