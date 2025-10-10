Banca di Asti, Standard Ethics assegna rating "EE-"

(Teleborsa) -, che svolge attività bancarie di raccolta del risparmio ed erogazione credito, nonché attività di prestazione e intermediazione di servizi di pagamento e assicurativi. La Banca non è quotata e le sue azioni sono negoziate nel mercato Vorvel. Si tratta del quinto notch su nove (nella fascia "Adequate") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Negli scorsi esercizi la banca ha avviato un percorso di allineamento alle richieste dei regolatori in ambito Sostenibilità, come dimostrano iniziative quali l'per il triennio 2022 - 2024 che ha portato al raggiungimento di ambiziosi obiettivi di integrazione dei temi ESG (Environment, Social e Governance) nei principali processi operativi. Il nuovo Piano Strategico 2025 - 2027 sancisce la piena operatività di tali tematiche all'interno della struttura aziendale e del business caratteristico della Banca, con obbiettivi concreti legati al proprio posizionamento istituzionale, agli impatti diretti e agli ambiti raccolta e impieghi.L', così come il sistema interno di controllo e gestione dei rischi ESG. Il sistema di policy e procedure adottate, allineate alle rilevanti indicazioni di Onu, Ocse e Ue, presidia i principali temi di Sostenibilità, guidando l'attuazione di progetti ed iniziative.Residuano in questo ambito degli, sia in termini didegli organi apicali, sia a copertura di alcune tematiche emergenti come l'Intelligenza Artificiale.