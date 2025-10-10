"Concretizzare il cambiamento": dal 22 al 24 ottobre a Genova il Congresso Nazionale dei Commercialisti

(Teleborsa) - Si svolgerà ai Magazzini del Cotone di Genova, dal 22 al 24 ottobre, il, organizzato dal Consiglio nazionale in collaborazione con l'Ordine locale della categoria. Nel capoluogo ligure sono attesi oltre 1000 professionisti. L'evento, caratterizzato da quattro sessioni plenarie – su intelligenza artificiale, aggregazioni professionali, economia del mare e ruolo della professione, gestione del rischio in ottica fiscale ed ESG – e da 10 workshop tematici, sarà l'occasione per raccogliere le sfide che la Categoria è chiamata ad affrontare in ogni suo ambito di attività con il fine di lavorare con visione e lungimiranza per "concretizzare il cambiamento".Un confronto a tutto campo sui temi di maggiore attualità per la professione e per il sistema economico e fiscale del Paese con i rappresentanti del Consiglio nazionale, degli Ordini locali, di esperti nazionali ed internazionali del sistema professionale, bancario, aziendale ed accademico.(ore 14:15) con i saluti diPresidente dell'Odine dei commercialisti di Genova;, Sindaca di Genova;, Prefetta di Genova;Presidente del Consiglio regionale ligure;Presidente della Camera di commercio di Genova;, Presidente Cda Porto Antico di Genova. Seguirà un'intervista aPresidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, del giornalista di Sky TG24 Andrea Bignami sui temi del congresso, sullo stato dell'arte e sul futuro della professione.Sarà poi la volta della tavola rotondaa cui parteciperanno, Presidente Federacciai e Duferco;Professore di Regional Studies presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore;, Presidente Esecutivo RINA;, Vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti;Dottore Commercialista, Consigliere indipendente Banca MPS e INWIT.