"Concretizzare il cambiamento": dal 22 al 24 ottobre a Genova il Congresso Nazionale dei Commercialisti

(Teleborsa) - Si svolgerà ai Magazzini del Cotone di Genova, dal 22 al 24 ottobre, il Congresso Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili "Concretizzare il cambiamento: esperienze, innovazioni, risultati"
, organizzato dal Consiglio nazionale in collaborazione con l'Ordine locale della categoria. Nel capoluogo ligure sono attesi oltre 1000 professionisti. L'evento, caratterizzato da quattro sessioni plenarie – su intelligenza artificiale, aggregazioni professionali, economia del mare e ruolo della professione, gestione del rischio in ottica fiscale ed ESG – e da 10 workshop tematici, sarà l'occasione per raccogliere le sfide che la Categoria è chiamata ad affrontare in ogni suo ambito di attività con il fine di lavorare con visione e lungimiranza per "concretizzare il cambiamento".
Un confronto a tutto campo sui temi di maggiore attualità per la professione e per il sistema economico e fiscale del Paese con i rappresentanti del Consiglio nazionale, degli Ordini locali, di esperti nazionali ed internazionali del sistema professionale, bancario, aziendale ed accademico.I lavori prenderanno il via mercoledì 22
(ore 14:15) con i saluti di Mauro Rovida,
Presidente dell'Odine dei commercialisti di Genova; Silvia Salis
, Sindaca di Genova; Cinzia Torraco
, Prefetta di Genova; Stefano Balleari,
Presidente del Consiglio regionale ligure; Luigi Attanasio,
Presidente della Camera di commercio di Genova; Mauro Ferrando
, Presidente Cda Porto Antico di Genova. Seguirà un'intervista a Elbano de Nuccio,
Presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, del giornalista di Sky TG24 Andrea Bignami sui temi del congresso, sullo stato dell'arte e sul futuro della professione.
Sarà poi la volta della tavola rotonda "L'evoluzione geopolitica: impatto sull'economia e sulla professione"
a cui parteciperanno Antonio Gozzi
, Presidente Federacciai e Duferco; Aldo Pigoli,
Professore di Regional Studies presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore; Ugo Salerno
, Presidente Esecutivo RINA; Antonio Repaci
, Vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti; Barbara Tadolini,
Dottore Commercialista, Consigliere indipendente Banca MPS e INWIT.