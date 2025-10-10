Milano 13:26
42.685 -0,25%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 13:26
9.510 0,00%
Francoforte 13:26
24.580 -0,13%

"Concretizzare il cambiamento": dal 22 al 24 ottobre a Genova il Congresso Nazionale dei Commercialisti

Quattro sessioni plenarie su IA, aggregazioni professionali, economia del mare, gestione del rischio in ottica fiscale-ESG e 10 workshop tematici. Attesi oltre mille professionisti

Economia
"Concretizzare il cambiamento": dal 22 al 24 ottobre a Genova il Congresso Nazionale dei Commercialisti
(Teleborsa) - Si svolgerà ai Magazzini del Cotone di Genova, dal 22 al 24 ottobre, il Congresso Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili "Concretizzare il cambiamento: esperienze, innovazioni, risultati" , organizzato dal Consiglio nazionale in collaborazione con l'Ordine locale della categoria. Nel capoluogo ligure sono attesi oltre 1000 professionisti. L'evento, caratterizzato da quattro sessioni plenarie – su intelligenza artificiale, aggregazioni professionali, economia del mare e ruolo della professione, gestione del rischio in ottica fiscale ed ESG – e da 10 workshop tematici, sarà l'occasione per raccogliere le sfide che la Categoria è chiamata ad affrontare in ogni suo ambito di attività con il fine di lavorare con visione e lungimiranza per "concretizzare il cambiamento".

Un confronto a tutto campo sui temi di maggiore attualità per la professione e per il sistema economico e fiscale del Paese con i rappresentanti del Consiglio nazionale, degli Ordini locali, di esperti nazionali ed internazionali del sistema professionale, bancario, aziendale ed accademico.

I lavori prenderanno il via mercoledì 22 (ore 14:15) con i saluti di Mauro Rovida, Presidente dell'Odine dei commercialisti di Genova; Silvia Salis, Sindaca di Genova; Cinzia Torraco, Prefetta di Genova; Stefano Balleari, Presidente del Consiglio regionale ligure; Luigi Attanasio, Presidente della Camera di commercio di Genova; Mauro Ferrando, Presidente Cda Porto Antico di Genova. Seguirà un'intervista a Elbano de Nuccio, Presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, del giornalista di Sky TG24 Andrea Bignami sui temi del congresso, sullo stato dell'arte e sul futuro della professione.

Sarà poi la volta della tavola rotonda "L'evoluzione geopolitica: impatto sull'economia e sulla professione" a cui parteciperanno Antonio Gozzi, Presidente Federacciai e Duferco; Aldo Pigoli, Professore di Regional Studies presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore; Ugo Salerno, Presidente Esecutivo RINA; Antonio Repaci, Vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti; Barbara Tadolini, Dottore Commercialista, Consigliere indipendente Banca MPS e INWIT.




Condividi
```