NewPrinces, controllata Princes Group conferma IPO a Londra: avvio negoziazioni entro fine mese

(Teleborsa) - NewPrinces
(ex Newlat Food), gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, ha comunicato al mercato che la sua controllata interamente posseduta, Princes Group
, ha confermato l’intenzione di procedere con un’offerta pubblica iniziale
delle proprie azioni ordinarie e di richiedere l’ammissione alla quotazione nella categoria delle società commerciali della lista ufficiale della UK Financial Conduct Authority, nonché alla negoziazione sul Main Market della Borsa di Londra.
L’Offerta comprenderà l’emissione di nuove azioni ordinarie
da parte di Princes Group, con l’obiettivo di raccogliere risorse nette
destinate a sostenere la crescita per linee esterne tramite acquisizioni
. Il prezzo finale di collocamento sarà determinato al termine di un processo di bookbuilding
, e l’avvio delle negoziazioni è previsto entro la fine di ottobre.
L’offerta sarà rivolta a determinati investitori istituzionali
nel Regno Unito e in altri Paesi al di fuori degli Stati Uniti, conformemente al Regulation S, nonché a "qualified institutional buyers" statunitensi ai sensi della Rule 144A del US Securities Act of 1933. Parallelamente, è prevista anche una tranche retail
nel Regno Unito, gestita da Retail Book Limited, attraverso la rete di piattaforme d’investimento, broker e wealth manager partner.
A seguito dell’ammissione, Princes Group prevede di raggiungere un livello di free float
tale da consentirne l’inclusione negli indici FTSE UK. Inoltre, in relazione all’Offerta, la società, i suoi amministratori e gli azionisti esistenti sottoscriveranno accordi di lock-up standard
, che limiteranno la vendita delle azioni per un periodo successivo alla quotazione.
Eventuali ulteriori dettagli relativi all’Offerta e alle modifiche di corporate governance saranno resi noti all’interno del prospetto informativo
, qualora pubblicato da Princes Group.