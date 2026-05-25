Cellularline, deliberata fusione controllata al 100% Coverlab e avvio buy back per massimi 4 milioni di euro

(Teleborsa) - Cellularline - azienda leader in Europa nel settore degli accessori per smartphone e tablet, quotata su Euronext STAR Milan - ha fatto sapere che lunedì il Consiglio di Amministrazione ha approvato la fusione per l’incorporazione della controllata al 100% Coverlab, dopo che analoga determinazione è stata assunta dall’Assemblea dei Soci della Società Incorporanda.



La Fusione consente di eliminare sovrastrutture societarie, favorire snellezza operativa, ridurre i costi amministrativi e creare sinergie con la struttura esistente e-commerce di Cellularline. L’atto di Fusione verrà stipulato indicativamente entro la fine di settembre 2026.



Inoltre, il Cda, sulla base della delibera autorizzativa approvata dall’Assemblea lo scorso 30 aprile, ha dato avvio al programma di acquisto e disposizione di azioni proprie, a partire dal 26 maggio 2026. Più in particolare, il Cda ha stabilito che: l’acquisto verrà effettuato in una o più tranches, sino fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Cellularline di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 7,0% del capitale sociale della Società (ossia fino ad un numero di massimo complessivo di azioni di volta in volta detenute in portafoglio pari a 1.530.773); il controvalore massimo per la realizzazione del programma pari a 4 milioni di euro.







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