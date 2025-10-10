Piazza Affari: andamento negativo per Leonardo

(Teleborsa) - Ribasso per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica
, che presenta una flessione del 2,09%.
La tendenza ad una settimana di Leonardo
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del contractor italiano nel settore Difesa
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 55,1 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 53,84. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 53,36.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)