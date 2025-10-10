Milano 11:33
42.666 -0,29%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 11:33
9.500 -0,10%
Francoforte 11:33
24.591 -0,08%

Piazza Affari: andamento negativo per Leonardo

Migliori e peggiori, Industria
Piazza Affari: andamento negativo per Leonardo
(Teleborsa) - Ribasso per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che presenta una flessione del 2,09%.

La tendenza ad una settimana di Leonardo è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del contractor italiano nel settore Difesa. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 55,1 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 53,84. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 53,36.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
