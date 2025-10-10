Piazza Affari: andamento negativo per Leonardo

Holding italiana nei settori dell'aeronautica

Leonardo

FTSE MIB

contractor italiano nel settore Difesa

(Teleborsa) - Ribasso per la, che presenta una flessione del 2,09%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 55,1 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 53,84. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 53,36.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)