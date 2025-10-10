TTG, Lo Piano (Busitalia): fondamentale interazione con Trenitalia per raggiungere cuore destinazione turistica

(Teleborsa) -la fiera del turismo e per noi è molto importante essere qua perché parliamo diSiamo presenti con i nostri bus Mercedes, 111 bus per un investimento di 44 milioni di euro. Li vogliamo utilizzare sicuramente in sinergia con Tsono i bus che fanno i servizi sostitutivi la parte finale del trasporto, l'ultimo miglio, perché con i bus si arriva dove il treno non può arrivare eLo ha dettAmministratore Delegato di"La nostra presenza qua è molto importante perché vogliamo entrare nel mercato deluindi della parte incentives e congressi, e l'essere qua per noi è interessante (perché incontriamo i player che si occupano di questo settore"."Abbiamo lanciato anche deicome la Pstiamo facendo dei collegamenti per i siti del Giubileo in Umbria,collegamenti sono vendibili nelle agenzie di viaggio, sul sito di Trenitalia"."Abbiamo visto per esempio proprio nel nuovo collegamentoche il 74% di questi biglietti vengono venduti nei nostri canali di vendita di Trenitalia, ciò significa che l'interazione confondamentale per far conoscere le destinazioni, il nostro prodotto ed in generale il bus come mezzo finale per raggiungere