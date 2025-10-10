TTG, Lo Piano (Busitalia): fondamentale interazione con Trenitalia per raggiungere cuore destinazione turistica

(Teleborsa) - "Siamo al TTG,
la fiera del turismo e per noi è molto importante essere qua perché parliamo di Busitalia e turismo.
Siamo presenti con i nostri bus Mercedes, 111 bus per un investimento di 44 milioni di euro. Li vogliamo utilizzare sicuramente in sinergia con Trenitalia,
sono i bus che fanno i servizi sostitutivi la parte finale del trasporto, l'ultimo miglio, perché con i bus si arriva dove il treno non può arrivare e nel cuore della destinazione turistica".
Lo ha detto Serafino Lo Piano,
Amministratore Delegato di Busitalia (Gruppo FS).
"La nostra presenza qua è molto importante perché vogliamo entrare nel mercato del MICE q
uindi della parte incentives e congressi, e l'essere qua per noi è interessante (perché incontriamo i player che si occupano di questo settore".
"Abbiamo lanciato anche dei collegamenti nuovi
come la Padova Cortina,
stiamo facendo dei collegamenti per i siti del Giubileo in Umbria,collegamenti sono vendibili nelle agenzie di viaggio, sul sito di Trenitalia".
"Abbiamo visto per esempio proprio nel nuovo collegamento Padova -Cortina
che il 74% di questi biglietti vengono venduti nei nostri canali di vendita di Trenitalia, ciò significa che l'interazione con Trenitalia è
fondamentale per far conoscere le destinazioni, il nostro prodotto ed in generale il bus come mezzo finale per raggiungere la destinazione turistica".