Milano 14:59
42.701 -0,21%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 14:59
9.506 -0,04%
Francoforte 14:58
24.593 -0,08%

TTG, Lo Piano (Busitalia): fondamentale interazione con Trenitalia per raggiungere cuore destinazione turistica

Economia
TTG, Lo Piano (Busitalia): fondamentale interazione con Trenitalia per raggiungere cuore destinazione turistica
(Teleborsa) - "Siamo al TTG, la fiera del turismo e per noi è molto importante essere qua perché parliamo di Busitalia e turismo. Siamo presenti con i nostri bus Mercedes, 111 bus per un investimento di 44 milioni di euro. Li vogliamo utilizzare sicuramente in sinergia con Trenitalia, sono i bus che fanno i servizi sostitutivi la parte finale del trasporto, l'ultimo miglio, perché con i bus si arriva dove il treno non può arrivare e nel cuore della destinazione turistica". Lo ha detto Serafino Lo Piano, Amministratore Delegato di Busitalia (Gruppo FS).




"La nostra presenza qua è molto importante perché vogliamo entrare nel mercato del MICE quindi della parte incentives e congressi, e l'essere qua per noi è interessante (perché incontriamo i player che si occupano di questo settore".

"Abbiamo lanciato anche dei collegamenti nuovi come la Padova Cortina, stiamo facendo dei collegamenti per i siti del Giubileo in Umbria,collegamenti sono vendibili nelle agenzie di viaggio, sul sito di Trenitalia".

"Abbiamo visto per esempio proprio nel nuovo collegamento Padova -Cortina che il 74% di questi biglietti vengono venduti nei nostri canali di vendita di Trenitalia, ciò significa che l'interazione con Trenitalia è fondamentale per far conoscere le destinazioni, il nostro prodotto ed in generale il bus come mezzo finale per raggiungere la destinazione turistica".
Condividi
```