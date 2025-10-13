Milano 14:23
Allwyn e OPAP hanno approvato la fusione attraverso un'operazione di Borsa

(Teleborsa) - I Cda di Allwyn International, operatore multinazionale di lotterie, e di OPAP, principale società di gioco d'azzardo in Grecia e a Cipro, hanno approvato la fusione attraverso un'operazione di Borsa che dà vita a una nuova entità dal valore patrimoniale di 16 miliardi di euro.

Il processo sarà facilitato dalla stipula di un accordo di attuazione della transazione. La società sarà rinominata Allwyn e rimarrà quotata sul mercato principale della Borsa di Atene.

Allwyn detiene attualmente il 51,78% dell’operatore greco-cipriota.

Allwyn intende perseguire un'ulteriore quotazione su altre borse internazionali, come quelle di Londra o di New York.

