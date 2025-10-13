Allwyn e OPAP hanno approvato la fusione attraverso un'operazione di Borsa

(Teleborsa) - I Cda di, operatore multinazionale di lotterie, e di, principale società di gioco d'azzardo in Grecia e a Cipro, hanno approvato lache dà vita a una nuova entità dal valore patrimoniale di 16 miliardi di euro.Il processo sarà facilitato dalla stipula di un accordo di attuazione della transazione. La società sarà rinominatae rimarrà quotata sul mercato principale dellaAllwyn detiene attualmente ildell’operatore greco-cipriota.Allwyn intende perseguire un'ulteriore quotazione su, come quelle di Londra o di New York.