Allwyn e OPAP hanno approvato la fusione attraverso un'operazione di Borsa

(Teleborsa) - I Cda di Allwyn International
, operatore multinazionale di lotterie, e di OPAP
, principale società di gioco d'azzardo in Grecia e a Cipro, hanno approvato la fusione attraverso un'operazione di Borsa
che dà vita a una nuova entità dal valore patrimoniale di 16 miliardi di euro.
Il processo sarà facilitato dalla stipula di un accordo di attuazione della transazione. La società sarà rinominata Allwyn
e rimarrà quotata sul mercato principale della Borsa di Atene
.
Allwyn detiene attualmente il 51,78%
dell’operatore greco-cipriota.
Allwyn intende perseguire un'ulteriore quotazione su altre borse internazionali
, come quelle di Londra o di New York.(Foto: © macgyverhh/123RF)