Generalfinance, insieme a Net Capital soluzione di factoring sui flussi POS a favore di Arcadia Fashion (Conbipel)
(Teleborsa) - Generalfinance e Net Capital hanno finalizzato un’operazione di factoring estremamente innovativa sui flussi POS a favore di Arcadia Fashion, società che ha rilevato e rilanciato lo storico marchio d’abbigliamento Conbipel.

La struttura dell’operazione prevede la cessione dei flussi POS futuri a favore di Generalfinance, con mandato all’incasso in capo ad Arcadia Fashion, la loro gestione centralizzata, tramite piattaforma di acquiring e l’implementazione di specifici meccanismi di controllo e tutela, a presidio dell’intero processo. In tal modo, l’azienda cedente è in grado di trasformare flussi ricorrenti e prevedibili in liquidità immediata e di mantenere piena continuità operativa.

L’iniziativa è il frutto di un programma di costante ricerca di soluzioni evolute di finanziamento del capitale circolante destinate al settore retail, ideate e sviluppate congiuntamente da Net Capital e Generalfinance. Il modello adottato consiste nel valorizzare i futuri flussi di incasso tramite POS come asset finanziario autonomo, distinto dalle tradizionali forme di credito bancario, e rappresenta un’ulteriore applicazione di strumenti di finanza alternativa, resi possibili grazie alla versatilità dello strumento factoring.

Net Capital e Generalfinance hanno condotto congiuntamente l’intero processo di ideazione e strutturazione del servizio, definendo un’architettura replicabile e scalabile, progettata per supportare imprese caratterizzate da elevata rotazione dei flussi e da modelli di business consolidati. L’operazione è stata resa possibile anche grazie ai solidi presupposti del piano industriale di Arcadia Fashion,
all’andamento positivo dei ricavi e al piano di sviluppo approvato dal board.

