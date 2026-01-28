Generalfinance, insieme a Net Capital soluzione di factoring sui flussi POS a favore di Arcadia Fashion (Conbipel)

Generalfinance

(Teleborsa) -hanno finalizzato un’operazione diestremamente innovativa suia favore di, società che ha rilevato e rilanciato lo storico marchio d’abbigliamentoLa struttura dell’operazione prevede la, con, la loro, tramite piattaforma di acquiring e l’implementazione di specifici meccanismi di, a presidio dell’intero processo. In tal modo, l’azienda cedente è in grado di trasformaree di mantenere piena continuità operativa.L’iniziativa è il frutto di un programma di costante ricerca di soluzioni evolute di finanziamento del capitale circolante destinate al settore retail, ideate e sviluppate congiuntamente da Net Capital e Generalfinance. Il modello adottato consiste nel valorizzare i futuri flussi di incasso tramite POS come, distinto dalle tradizionali forme di credito bancario, e rappresenta un’ulteriore applicazione di, resi possibili grazie alla versatilità dello strumento factoring.Net Capital e Generalfinance hanno condotto congiuntamente l’intero processo di ideazione e strutturazione del servizio, definendo un’, progettata per supportare imprese caratterizzate dae da modelli di business consolidati. L’operazione è stata resa possibile anche grazie ai solidi presupposti del piano industriale di Arcadia Fashion,all’andamento positivo dei ricavi e al piano di sviluppo approvato dal board.