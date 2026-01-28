Generalfinance, insieme a Net Capital soluzione di factoring sui flussi POS a favore di Arcadia Fashion (Conbipel)

(Teleborsa) - Generalfinance
e Net Capital
hanno finalizzato un’operazione di factoring
estremamente innovativa sui flussi POS
a favore di Arcadia Fashion
, società che ha rilevato e rilanciato lo storico marchio d’abbigliamento Conbipel
.
La struttura dell’operazione prevede la cessione dei flussi POS futuri a favore di Generalfinance
, con mandato all’incasso in capo ad Arcadia Fashion
, la loro gestione centralizzata
, tramite piattaforma di acquiring e l’implementazione di specifici meccanismi di controllo e tutela
, a presidio dell’intero processo. In tal modo, l’azienda cedente è in grado di trasformare flussi ricorrenti e prevedibili in liquidità immediata
e di mantenere piena continuità operativa.
L’iniziativa è il frutto di un programma di costante ricerca di soluzioni evolute di finanziamento del capitale circolante destinate al settore retail, ideate e sviluppate congiuntamente da Net Capital e Generalfinance. Il modello adottato consiste nel valorizzare i futuri flussi di incasso tramite POS come asset finanziario autonomo
, distinto dalle tradizionali forme di credito bancario, e rappresenta un’ulteriore applicazione di strumenti di finanza alternativa
, resi possibili grazie alla versatilità dello strumento factoring.
Net Capital e Generalfinance hanno condotto congiuntamente l’intero processo di ideazione e strutturazione del servizio, definendo un’architettura replicabile e scalabile
, progettata per supportare imprese caratterizzate da elevata rotazione dei flussi
e da modelli di business consolidati. L’operazione è stata resa possibile anche grazie ai solidi presupposti del piano industriale di Arcadia Fashion,
all’andamento positivo dei ricavi e al piano di sviluppo approvato dal board.