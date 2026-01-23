Pozzi Milano, iscritto l'atto di fusione per incorporazione di Mascagni Casa

Pozzi Milano

(Teleborsa) -, società attiva nel settore della moda da tavola, ha fatto sapere che ieri 22 gennaio ha effettuato l’ultima delle iscrizionidell’della società controllata integralmentein Pozzi Milano.L’atto di fusione è stato iscritto il 21 gennaio presso il, competente per l’incorporanda, e il 22 gennaio presso il, competente per l’incorporante.Conseguentemente, la Fusione si è perfezionata con l'avvenuta iscrizione dell'atto di fusione nei Registri delle Imprese competenti. Gliretroagiranno al 1° gennaio 2026.