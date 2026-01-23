Pozzi Milano, iscritto l'atto di fusione per incorporazione di Mascagni Casa

(Teleborsa) - Pozzi Milano
, società attiva nel settore della moda da tavola, ha fatto sapere che ieri 22 gennaio ha effettuato l’ultima delle iscrizioni
dell’atto di fusione per incorporazione
della società controllata integralmente Mascagni Casa
in Pozzi Milano.
L’atto di fusione è stato iscritto il 21 gennaio presso il Registro delle Imprese di Bologna
, competente per l’incorporanda, e il 22 gennaio presso il Registro delle Imprese di Brescia
, competente per l’incorporante.
Conseguentemente, la Fusione si è perfezionata con l'avvenuta iscrizione dell'atto di fusione nei Registri delle Imprese competenti. Gli effetti contabili e fiscali
retroagiranno al 1° gennaio 2026.