Analisi Tecnica: EUR/GBP del 12/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 12/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross Euro contro la valuta britannica, che in chiusura evidenzia un timido +0,14%.

L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,8712 e primo supporto individuato a 0,8684. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,874.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
