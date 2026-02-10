Analisi Tecnica: EUR/GBP del 9/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 febbraio
La giornata del 9 febbraio chiude piatta per il cross Euro contro la valuta britannica, che riporta un +0,17%.
Tecnicamente, l'Euro nei confronti della Sterlina Inglese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,8709, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,8683. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,8735.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)