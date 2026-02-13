Milano 12-feb
46.223 0,00%
Nasdaq 12-feb
24.688 -2,04%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 12-feb
10.402 0,00%
Francoforte 12-feb
24.853 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 12/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 12 febbraio

Sostanziale invarianza per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la seduta con un -0,02%.

Tecnicamente, l'Euro nei confronti della Sterlina Inglese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,8728, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,8692. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,8764.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
