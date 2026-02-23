Milano 9:42
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 22/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 22/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 febbraio

Sostanziale invarianza per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la seduta con un -0,02%.

Tecnicamente, l'Euro nei confronti della Sterlina Inglese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,8744, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,8734. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,8754.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
