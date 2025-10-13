Apple, pronto il lancio dell'Iphone Air in Cina. Le tensioni Washington-Pechino minacciano però i margini

Apple

(Teleborsa) -prepara il debutto del nuovoin, con preordini al via, mentre crescono le preoccupazioni degli analisti per l’impatto deisuidel gruppo. Il dispositivo, annunciato lunedì, sarà disponibile a partire da 7.999 yuan (circa 1.121 dollari) e rappresenta il primo modello Apple nel Paese supportato dai principali operatori locali con, la scheda digitale integrata nel telefono.Le tre grandi– China Mobile, China Telecom e China Unicom – hanno ottenuto l’approvazione del ministero dell’Industria per avviare i servizi eSIM in fase di prova.Sulha ridotto il target price su Apple a 203,07 dollari da 205,16, avvertendo che i nuovi dazi annunciati dal presidente Donald Trump – fino al 100% su prodotti importati dalla Cina dal 1° novembre – potrebbero pesare sugli. L’istituto stima un taglio del 5% all’EPS 2026 se Apple dovesse pagare una tariffa del 130% su circa 9 milioni di unità di iPhone 17 importate negli Stati Uniti.Apple resta infatti fortementedalla, con laancora insufficiente a coprire la domanda statunitense. "Anche se è probabile che ottenga esenzioni grazie agli investimenti in America, Apple potrebbe subire pressioni politiche per rilocalizzare la produzione", ha scritto Jefferies. Gli analisti hanno sottolineato inoltre margini più deboli per l’intera, complice un mix di prodotti meno favorevole e costi di produzione in aumento. L’iPhone Air, pur con margini più alti, resta il modello meno venduto.