"Applica ora": CDP Venture Capital lancia il nuovo strumento per le startup

(Teleborsa) -annuncia il rilancio della propria presenza digitale con un sito web completamente rinnovato, che integra un nuovo strumento dedicato alla relazione con il mondo delle startup:consente infatti la presentazione dei progetti imprenditoriali in pochi passaggi, per sottoporre al team di investimento della Sgr le proprie idee innovative.Ilinteramente rinnovato – spiega CDP in una nota - è cardine di un ecosistema di canali volti a garantire una navigazione più fluida, intuitiva e accessibile, potenziando l'esperienza utente e favorendo un'interazione più immediata con l'organizzazione.Con questo passo, "– si legge nella nota – conferma il proprio sostegno all'ecosistema nazionale dell'innovazione, impegnandosi a mantenere un canale di comunicazione con le startup sempre aperto e che semplifichi il processo di presentazione delle più innovative e ambiziose imprese che contribuiscano allo sviluppo dell'innovazione in Italia".L'obiettivo è quello dicontinuando a ricoprire il duplice ruolo di partner strategico dei campioni nazionali e di facilitatore dell'incontro tra domanda e offerta di capitali in tutte le fasi di vita delle startup.