Milano 17:35
42.168 +0,29%
Nasdaq 22:00
24.750 +2,18%
Dow Jones 22:02
46.068 +1,29%
Londra 17:35
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.388 +0,60%

Borsa: Frazionale rialzo per Milano che porta a casa un mediocre +0,29%

Il FTSE MIB chiude la seduta a 42.167,59 punti

Milano riporta un guadagno dello 0,29%, terminando a 42.167,59 punti.
