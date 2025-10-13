Milano
17:35
42.168
+0,29%
Nasdaq
22:00
24.750
+2,18%
Dow Jones
22:02
46.068
+1,29%
Londra
17:35
9.443
+0,16%
Francoforte
17:35
24.388
+0,60%
Lunedì 13 Ottobre 2025, ore 23.29
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Rally per il Nasdaq-100, in progresso del 2,07% alle 19:30
Borsa: Rally per il Nasdaq-100, in progresso del 2,07% alle 19:30
Il Nasdaq-100 continua gli scambi a 24.723,17 punti
In breve
,
Finanza
13 ottobre 2025 - 19.30
L'indice dei tecnologici USA lievita in modo prepotente del 2,07% alle 19:30 e passa di mano a 24.723,17 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,36%
Borsa: Lieve rialzo per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,34% alle 19:30
Borsa: Lieve rialzo per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,37% alle 19:30
Borsa: Lieve rialzo per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,41% alle 19:30
Argomenti trattati
USA
(309)
·
Nasdaq 100
(93)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
+2,18%
Altre notizie
Borsa: Lieve rialzo per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,31% alle 19:30
Borsa: Scambi in positivo per il Nasdaq-100, in progresso dell'1,19% alle 19:30
Borsa: Profondo rosso per il Nasdaq-100, in forte ribasso -2,25% alle 19:30
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,51%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,21%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,30%
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto