Milano 17:35
42.168 +0,29%
Nasdaq 22:00
24.750 +2,18%
Dow Jones 22:02
46.068 +1,29%
Londra 17:35
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.388 +0,60%

Il Nasdaq-100 continua gli scambi a 24.723,17 punti

Borsa: Rally per il Nasdaq-100, in progresso del 2,07% alle 19:30
L'indice dei tecnologici USA lievita in modo prepotente del 2,07% alle 19:30 e passa di mano a 24.723,17 punti.
