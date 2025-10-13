Milano 11:19
Costain Group, corre a Londra dopo contratto da 1 miliardo di sterline con Sellafield

(Teleborsa) - Costain Group ha annunciato di essere stata selezionata da Sellafield come suo Utilities Delivery Partner, una parte importante dell'Infrastructure Delivery Partnership ("IDP") di Sellafield, sito nucleare britannico.

In qualità di Utilities Delivery Partner, Costain ristrutturerà e sostituirà una varietà di sistemi e servizi di distribuzione di servizi in loco e fuori sede per consentire il programma di dismissione di Sellafield.

Il contratto dovrebbe avere un valore massimo di 1 miliardo di sterline per Costain e prevede una durata iniziale di nove anni con un'opzione di proroga di ulteriori sei anni, in un'unica estensione o in più estensioni più brevi. Il valore totale dell'IDP di Sellafield ammonta a 2,9 miliardi di sterline.

"Questa nuova aggiudicazione di contratto con Sellafield, con cui collaboriamo dal 2005, testimonia la nostra strategia volta a sviluppare relazioni a lungo termine con clienti di primo livello, costruire partnership solide e collaborative, ampliare la nostra offerta di servizi e mantenere coerenza e continuità nei flussi di lavoro", ha commentato Alex Vaughan, amministratore delegato di Costain.

E ha aggiunto "Questa aggiudicazione a lungo termine segue le precedenti aggiudicazioni di contratti nel mercato dell'energia nucleare civile di quest'anno con Sizewell C e Urenco e dimostra ulteriormente la nostra posizione di leadership in questo mercato. Il Governo è convinto che lo smantellamento sicuro e responsabile del patrimonio nucleare del Regno Unito sia fondamentale per creare un futuro sostenibile e garantire la prosperità economica a livello locale e nazionale. In qualità di partner di fiducia di Sellafield, forniremo aggiornamenti sicuri e di alta qualità alle nostre utility in un ambiente di lavoro complesso."

Intanto a Londra le azioni Costain Group viaggiano in progresso dell'11,3% a 156,20 sterline.
