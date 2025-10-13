Costain Group, corre a Londra dopo contratto da 1 miliardo di sterline con Sellafield

(Teleborsa) - Costain Group
ha annunciato di essere stata selezionata da Sellafield
come suo Utilities Delivery Partner
, una parte importante dell'Infrastructure Delivery Partnership ("IDP") di Sellafield, sito nucleare britannico.
In qualità di Utilities Delivery Partner, Costain ristrutturerà e sostituirà
una varietà di sistemi e servizi di distribuzione di servizi in loco e fuori sede per consentire il programma di dismissione di Sellafield
.
Il contratto dovrebbe avere un valore massimo di 1 miliardo di sterline
per Costain e prevede una durata iniziale di nove anni con un'opzione di proroga di ulteriori sei anni
, in un'unica estensione o in più estensioni più brevi. Il valore totale dell'IDP di Sellafield ammonta a 2,9 miliardi di sterline.
"Questa nuova aggiudicazione di contratto con Sellafield, con cui collaboriamo dal 2005
, testimonia la nostra strategia volta a sviluppare relazioni a lungo termine con clienti di primo livello, costruire partnership solide e collaborative, ampliare la nostra offerta di servizi e mantenere coerenza e continuità nei flussi di lavoro", ha commentato Alex Vaughan
, amministratore delegato di Costain.
E ha aggiunto "Questa aggiudicazione a lungo termine segue le precedenti aggiudicazioni di contratti nel mercato dell'energia nucleare civile
di quest'anno con Sizewell C e Urenco
e dimostra ulteriormente la nostra posizione di leadership in questo mercato. Il Governo è convinto che lo smantellamento sicuro e responsabile del patrimonio nucleare del Regno Unito
sia fondamentale per creare un futuro sostenibile e garantire la prosperità economica a livello locale e nazionale. In qualità di partner di fiducia di Sellafield, forniremo aggiornamenti sicuri e di alta qualità alle nostre utility in un ambiente di lavoro complesso."
Intanto a Londra le azioni Costain Group viaggiano in progresso dell'11,3%
a 156,20 sterline.