Costain Group, corre a Londra dopo contratto da 1 miliardo di sterline con Sellafield

Costain Group

(Teleborsa) -ha annunciato di essere statacome suo, una parte importante dell'Infrastructure Delivery Partnership ("IDP") di Sellafield, sito nucleare britannico.In qualità di Utilities Delivery Partner, Costainuna varietà di sistemi e servizi di distribuzione di servizi in loco e fuori sede per consentire ilIl contratto dovrebbe avere unper Costain e prevede una, in un'unica estensione o in più estensioni più brevi. Il valore totale dell'IDP di Sellafield ammonta a 2,9 miliardi di sterline."Questa nuova aggiudicazione di contratto con Sellafield, con cui, testimonia la nostra strategia volta a sviluppare relazioni a lungo termine con clienti di primo livello, costruire partnership solide e collaborative, ampliare la nostra offerta di servizi e mantenere coerenza e continuità nei flussi di lavoro", ha commentato, amministratore delegato di Costain.E ha aggiunto "Questa aggiudicazione a lungo termine segue le precedenti aggiudicazioni di contratti nel mercato dell'di quest'anno cone dimostra ulteriormente la nostra posizione di leadership in questo mercato. Il Governo è convinto che losia fondamentale per creare un futuro sostenibile e garantire la prosperità economica a livello locale e nazionale. In qualità di partner di fiducia di Sellafield, forniremo aggiornamenti sicuri e di alta qualità alle nostre utility in un ambiente di lavoro complesso."Intanto a Londra le azioni Costain Group viaggiano ina 156,20 sterline.