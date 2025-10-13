Credito Lombardo Veneto, Paolo Gesa nuovo AD. Presto il piano industriale

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha nominatocome, una posizione prima non ricoperta da nessuno all'interno dell'istituto. Si tratta di una banca privata ed indipendente, fondata nel 2012 e con filiali a Brescia - dove ha sede anche la direzione dell'istituto -, Sarezzo (BS) e Bergamo.La nomina di Gesa segna l'inizio di una nuova fase per l'istituto, chevolto a rafforzare il modello di business e ad accelerare l'evoluzione verso soluzioni di innovazione finanziaria.Paolo Gesa, 42 anni, bresciano, vanta, maturata tra realtà bancarie, società di servicing e fondi internazionali. Ha guidato processi complessi di ristrutturazione e rilancio, sviluppando una visione trasversale che unisce competenze operative e strategiche. Dopo oltre 12 anni in Banca Valsabbina, è stato quasi 6 anni in Officine CST (controllata da Cerberus Capital Management Group), dove ha ricoperto anche il ruolo di CEO."Con Paolo Gesa si apre una fase di rinnovamento strategico - ha detto il- Il nuovo piano industriale offrirà una visione chiara del percorso di trasformazione che intendiamo realizzare, mantenendo saldo il radicamento e ampliando le prospettive di sviluppo per tutti i nostri stakeholder".