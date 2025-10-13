Crolla a New York Las Vegas Sands

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società attiva nella proprietà e gestione di casinò e resort
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,16% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Las Vegas Sands
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Las Vegas Sands
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 46,17 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 48,3 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 45,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)