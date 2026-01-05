Eventi e scadenze: settimana del 5 gennaio 2026

(Teleborsa) -
Martedì 06/01/2026 Appuntamenti
: CES di Las Vegas 2026
- Si svolge a Las Vegas l'annuale Consumer Electronics Show, uno dei più grandi e influenti eventi a livello mondiale dedicati all'innovazione tecnologica e all'elettronica di consumo, dove in un unico evento viene presentato l'intero panorama tecnologico (da martedì 06/01/2026 a venerdì 09/01/2026)
09:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica
- Città del Vaticano - Il Presidente Sergio Mattarella partecipa alla Santa Messa per la chiusura dell'Anno Giubilare. Sarà presente anche il presidente della Camera, Fontana
10:00 - Riunione della Coalizione dei Volenterosi a livello Leader
- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà a Parigi, al Palazzo dell'Eliseo, per prendere parte ad una riunione della Coalizione dei Volenterosi a livello Leader
Mercoledì 07/01/2026 Appuntamenti
: CES di Las Vegas 2026
- Si svolge a Las Vegas l'annuale Consumer Electronics Show, uno dei più grandi e influenti eventi a livello mondiale dedicati all'innovazione tecnologica e all'elettronica di consumo, dove in un unico evento viene presentato l'intero panorama tecnologico (da martedì 06/01/2026 a venerdì 09/01/2026) Banca d'Italia
- €-coin; Ita-coin; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia
10:00 - Istat
- Conto trimestrale AP, Reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società - III Trimestre
10:00 - UBS - Conference call "Economia e mercati cinesi: politica, flussi e prospettive per il 2026"
- Conference call online di UBS, per discutere del contesto macroeconomico e delle opportunità di investimento per gli investitori globali. Durante la conference call, Thomas Fang, Head of China Global Markets di UBS, e Ning Zhang, Senior China Economist di UBS parleranno di prospettive macroeconomiche, capital markets, posizionamento degli investitori esteri e highlight del settore (intelligenza artificiale, produzione avanzata, transizione energetica, beni di consumo)
15:00 - BCE
- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema Titoli di Stato
: Tesoro
- Comunicazione BOT
Giovedì 08/01/2026 Appuntamenti
: CES di Las Vegas 2026
- Si svolge a Las Vegas l'annuale Consumer Electronics Show, uno dei più grandi e influenti eventi a livello mondiale dedicati all'innovazione tecnologica e all'elettronica di consumo, dove in un unico evento viene presentato l'intero panorama tecnologico (da martedì 06/01/2026 a venerdì 09/01/2026)
09:00 - Vertice UE-Giordania
- Amman - Il Presidente del Consiglio europeo, António Costa, e la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, rappresenteranno l'UE al primo vertice UE-Giordania. Il re Abdallah II rappresenterà la Giordania. Il vertice si concentrerà sulle relazioni bilaterali e sull'ulteriore approfondimento del partenariato politico ed economico, come stabilito nel partenariato strategico e globale UE-Giordania firmato nel gennaio 2025
10:00 - BCE
- Risultati dell'Indagine sulle Aspettative dei Consumatori della BCE - Novembre 2025
15:00 - Question time - Ministro Giorgetti
- Question time con il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti al Senato della Repubblica Titoli di Stato
: Tesoro
- Comunicazione medio-lungo
Venerdì 09/01/2026 Appuntamenti
: CES di Las Vegas 2026
- Si svolge a Las Vegas l'annuale Consumer Electronics Show, uno dei più grandi e influenti eventi a livello mondiale dedicati all'innovazione tecnologica e all'elettronica di consumo, dove in un unico evento viene presentato l'intero panorama tecnologico (da martedì 06/01/2026 a venerdì 09/01/2026) Banca d'Italia
- Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia Titoli di Stato
: Tesoro
- Asta BOT(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))