Milano 14:48
45.702 +0,72%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 14:48
9.987 +0,36%
Francoforte 14:48
24.710 +0,70%

Eventi e scadenze: settimana del 5 gennaio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Martedì 06/01/2026


Appuntamenti:
CES di Las Vegas 2026 - Si svolge a Las Vegas l'annuale Consumer Electronics Show, uno dei più grandi e influenti eventi a livello mondiale dedicati all'innovazione tecnologica e all'elettronica di consumo, dove in un unico evento viene presentato l'intero panorama tecnologico (da martedì 06/01/2026 a venerdì 09/01/2026)
09:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Città del Vaticano - Il Presidente Sergio Mattarella partecipa alla Santa Messa per la chiusura dell'Anno Giubilare. Sarà presente anche il presidente della Camera, Fontana
10:00 - Riunione della Coalizione dei Volenterosi a livello Leader - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà a Parigi, al Palazzo dell'Eliseo, per prendere parte ad una riunione della Coalizione dei Volenterosi a livello Leader

Mercoledì 07/01/2026


Appuntamenti:
CES di Las Vegas 2026 - Si svolge a Las Vegas l'annuale Consumer Electronics Show, uno dei più grandi e influenti eventi a livello mondiale dedicati all'innovazione tecnologica e all'elettronica di consumo, dove in un unico evento viene presentato l'intero panorama tecnologico (da martedì 06/01/2026 a venerdì 09/01/2026)
Banca d'Italia - €-coin; Ita-coin; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia
10:00 - Istat - Conto trimestrale AP, Reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società - III Trimestre
10:00 - UBS - Conference call "Economia e mercati cinesi: politica, flussi e prospettive per il 2026" - Conference call online di UBS, per discutere del contesto macroeconomico e delle opportunità di investimento per gli investitori globali. Durante la conference call, Thomas Fang, Head of China Global Markets di UBS, e Ning Zhang, Senior China Economist di UBS parleranno di prospettive macroeconomiche, capital markets, posizionamento degli investitori esteri e highlight del settore (intelligenza artificiale, produzione avanzata, transizione energetica, beni di consumo)
15:00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema
Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione BOT

Giovedì 08/01/2026


Appuntamenti:
CES di Las Vegas 2026 - Si svolge a Las Vegas l'annuale Consumer Electronics Show, uno dei più grandi e influenti eventi a livello mondiale dedicati all'innovazione tecnologica e all'elettronica di consumo, dove in un unico evento viene presentato l'intero panorama tecnologico (da martedì 06/01/2026 a venerdì 09/01/2026)
09:00 - Vertice UE-Giordania - Amman - Il Presidente del Consiglio europeo, António Costa, e la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, rappresenteranno l'UE al primo vertice UE-Giordania. Il re Abdallah II rappresenterà la Giordania. Il vertice si concentrerà sulle relazioni bilaterali e sull'ulteriore approfondimento del partenariato politico ed economico, come stabilito nel partenariato strategico e globale UE-Giordania firmato nel gennaio 2025
10:00 - BCE - Risultati dell'Indagine sulle Aspettative dei Consumatori della BCE - Novembre 2025
15:00 - Question time - Ministro Giorgetti - Question time con il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti al Senato della Repubblica
Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione medio-lungo

Venerdì 09/01/2026


Appuntamenti:
CES di Las Vegas 2026 - Si svolge a Las Vegas l'annuale Consumer Electronics Show, uno dei più grandi e influenti eventi a livello mondiale dedicati all'innovazione tecnologica e all'elettronica di consumo, dove in un unico evento viene presentato l'intero panorama tecnologico (da martedì 06/01/2026 a venerdì 09/01/2026)
Banca d'Italia - Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta BOT


(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))
