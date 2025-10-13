Dazi, Cina replica a Trump: "Usa doppi standard" (ma lui minimizza)

(Teleborsa) - "le recenti azioni americane hanno gravemente minato il clima dei negoziati bilaterali": nel primo commento ufficiale dalla minaccia del presidenti imporre dal primo novembre ulteriori dazi del 100% sul made in China insieme alla stretta sulle esportazioni di software critici, il ministero del Commercio di Pechino punta l dito contro la reazione degli Stati Uniti definita un tipico esempio dei suoiDal canto suo, il tycoon minimizza anche, affermando che: "andrà tutto bene". Uno scambio a distanza che continua da giorni., gli Usa hanno esagerato il concetto di sicurezza nazionale e abusato delle misure di controllo dell'export, adottando pratiche discriminatorie nei confronti della Cina", ha rimarcato un portavoce ufficiale a Pechino, per il quale tali misure hanno "gravemente danneggiato i diritti e gli interessi legittimi" delle aziende cinesi dato che la lista di Washington sul controllo delle esportazioni include ben 3.000 voci, mentre quella di Pechino solo 900. L'ira del tycoon è legata all'annuncio di giovedì con cui a sorpresa la Cina ha introdotto su una nuova serie di controlli stringenti sull'export di terre rare e di tecnologie e attrezzature correlate, nonché di altri prodotti come le batterie agli ioni di litio. Azioni "straordinariamente aggressive e ingiustificate"; secondo il tycoon.Il portavoce ha obiettato che,i colloqui Usa-Cina sul commercio a Madrid, Washington ha aggiunto entità cinesi alle liste di controllo e sanzioni, e spinto nuove politiche contro le spedizioni mandarine. Sempre giovedì, gli Usa hanno deciso sanzioni contro entità cinesi coinvolte nel commercio di petrolio iraniano. Mentre le Dogane americane si preparano ad applicare ingenti tasse portuali alle spedizioni cinesi dal 14 ottobre, a cui Pechino ha risposto con tariffe speculari.a nostra posizione è sempre stata coerente: non vogliamo una guerra commerciale, ma non ne abbiamo paura", ha aggiunto il portavoce, assicurando che Pechino "adotterà misure risolute corrispondenti"