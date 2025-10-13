Milano 17:35
EDF alza stima su produzione di energia nucleare in Francia per 2025

Energia, Finanza
EDF alza stima su produzione di energia nucleare in Francia per 2025
(Teleborsa) - EDF, colosso energetico francese, ha aumentato la sua stima della produzione di energia nucleare in Francia per il 2025. Inizialmente stimata tra 350 e 370 TWh, ora è stimata tra 365 e 375 TWh. La stima della produzione di energia nucleare in Francia per il 2026 e il 2027 rimane invariata a 350-370 TWh.

Questa maggiore stima della produzione di energia nucleare si basa su una migliore gestione delle interruzioni grazie al piano d'azione "START 2025", implementato dal 2019 e volto a migliorare l'efficienza operativa del programma di manutenzione. A fine settembre, 18 interruzioni su 33 sono state più brevi del previsto per il 2025. Inoltre, i team si impegnano a garantire una capacità produttiva di oltre 400 TWh all'anno.

(Foto: Hcazenave | Dreamstime.com)
