Euronext, oltre 350 tra imprenditori, advisor e investitori si confrontano al sesto ELITE Day

Euronext

(Teleborsa) - Si tiene oggi a Palazzo Mezzanotte la, il Think Tank strategico di ELITE, l'ecosistema dia supporto della crescita delle PMI, con la partecipazione di oltre 350 tra imprenditori, advisor e investitori del network per una giornata di riflessioni e dibattiti.Al centro della giornata un tema di attualità: "" che accende i riflettori sul ruolo cruciale degli imprenditori che innovano, crescono e plasmano il futuro promuovendo idee e strategie per guidare lo sviluppo e, al contempo, affrontare le complessità dell'attuale scenario globale.L'edizione 2025 dell'evento,, conferma un format di successo ormai consolidato negli anni. Il programma prevede dibattiti, testimonianze, tavole rotonde e momenti di dialogo e confronto tra i rappresentanti delle realtà che fanno parte del network di ELITE. La giornata rappresenta un'occasione unica per approfondire le dinamiche e le priorità delle imprese più virtuose, esplorando da vicino i modelli di successo e le strategie che ne guidano la crescita.I partecipanti possono ascoltare le testimonianze dicome David Avino Founder e CEO di Argotec; Nicola Anzivino, Partner di BDO Italia; Claudia Parzani, Presidente di Borsa Italiana - Gruppo Euronext; Fabrizio Testa, Amministratore Delegato di Borsa Italiana - Gruppo Euronext; Carlo Gussalli Beretta, PB Selection Business Development & Digital Projects and Innovation Manager di Fabbrica d'Armi P. Beretta; Franco Gussalli Beretta, Presidente e CEO di Fabbrica d'Armi P. Beretta; Ersilia Vaudo, Special Advisor on Future Talents, European Space Agency; Serena Bergonzi, Strategy Leader di IPSOS Doxa; Marco Capone General Manager di LEGO Italia; Luca Pancaldi, Senior Partner di McKinsey; e Luca Romagnoli, Executive AI Business Solutions di Microsoft."Essere "Future Maker" non significa provare a predire il futuro, significa modellarlo concretamente partendo da ciò che facciamo oggi, come individui, come imprese e come collettività - ha detto- L'ELITE Day 2025 rappresenta un momento di confronto strategico di grande valore in cui imprese, istituzioni e partner si ritrovano per condividere visione, esperienze e prospettive sul futuro dell'economia e delle imprese. In un contesto globale in continua trasformazione, è fondamentale promuovere una cultura imprenditoriale orientata all'innovazione, alla sostenibilità economica e alla responsabilità. Con ELITE siamo orgogliosi di contribuire alla crescita delle imprese e a costruire, giorno dopo giorno, un ecosistema di eccellenze sempre più ampio e solido a livello europeo".Dal lancio di ELITE, si contanocon un fatturato aggregato di oltre 206 miliardi di euro, che rappresentando 36 settori e impiegando oltre 751.000 persone. ELITE è una storia di successo nel fornire supporto concreto a molte aziende private per accelerare la loro crescita accelerando l'accesso a capitali privati e pubblici: 955 milioni di euro raccolti con il supporto diretto di ELITE per oltre 260 aziende, sfruttando il modello Basket Bond, 75 aziende si sono quotate raccogliendo più di 4 miliardi, 5,8 miliardi è il controvalore raccolto che rappresenta 430 operazioni di PE/VC a sostegno di 225 aziende ELITE, 18,5 miliardi è il totale che rappresenta oltre 1900 attività di fusione e acquisizione da parte di 593 società ELITE.