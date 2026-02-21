Testa (Borsa Italiana): accogliamo con grande favore sollecitazione a titolo pubblico comune europeo

(Teleborsa) - "Il discorso del Governatore della Banca d'Italia offre un'analisi puntuale dell'attuale scenario macroeconomico e richiama con forza l'esigenza di una piena Capital Markets Union
". Lo ha detto Fabrizio Testa
, Amministratore Delegato di Borsa Italiana-Gruppo Euronext
, commentando l'intervento di Fabio Panetta all'Assiom Forex
.
"Accogliamo con grande favore la sollecitazione all'introduzione di un titolo pubblico comune europeo
, una proposta che va chiaramente nella direzione di una maggiore integrazione finanziaria, coerente con gli obiettivi della Saving and Investment Union - ha aggiunto - Convogliare i risparmi degli europei verso un mercato domestico, valorizzandoli all'interno dell'Unione, è una priorità strategica: significa rafforzare l'autonomia finanziaria europea e sostenere in modo più efficace la crescita dell'economia reale".
"In questa direzione, Borsa Italiana è già concretamente impegnata
, mettendo a disposizione un ecosistema integrato tra mercati azionari, obbligazionari e servizi di post-trading, capace di canalizzare in modo efficiente il risparmio verso investimenti produttivi", ha detto Testa.
"All'interno del gruppo Euronext, attivamente impegnato nella costruzione di un vero mercato unico dei capitali nell'Unione Europea, contribuiamo a rafforzare infrastrutture e strumenti in grado di attrarre e trattenere capitali in Europa, riducendo frammentazioni e dipendenze esterne - ha spiegato l'AD di Borsa Italiana - Un esempio concreto è MTS, piattaforma di riferimento per il mercato secondario dei titoli di Stato scelta dalla Commissione Europea per la negoziazione dei Next Gen Bond
per tutti i grandi intermediari internazionali. Un risultato che, grazie al rafforzamento e consolidamento del post-trading, avviato con la Clearing house e ora esteso al depositario centrale, conferma come le infrastrutture italiane siano oggi un pilastro dell'integrazione finanziaria europea".