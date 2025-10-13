Francia, Lecornu Bis: nasce governo di scopo per la legge di bilancio

(Teleborsa) -ed il rispetto delle tempistiche imposte dalla UE. E' questa la scelta fatta dal Presidente Franceseper risolvere la grave crisi istituzionale (con effetti sull'economia) in cui è caduto il Paese dopo l'ennesimo flop di un esecutivo politico.Nasce così ilformato da volti noti della società civile affiancati a giovani parlamentari. Una seconda occasione per il Primo Ministro scelto per la seconda volta da Macron,(solo 14 ore di governo) fallito due settimane fa. una scelta, come sottolineato dallo stesso Macron.Lo schieramento che lo supporterà in questo difficile compito è stato annunciato domenica sera, provocando lache fa capo a, che aveva annunciato di non voler far parte di un governo assieme ai socialisti. Ma i dissidenti sono venuti alla luce, a cominciare dal Ministro della Cultura Rachida dati.Per gli incarichi di peso, glisono stati affidati ad un esperto (non politico,dopo il rifiuto dello stesso Retailleu. Perè stato confermato l'economista e uomo d'affari macroniano, mentre aiè stata nominata. Confermato aglied alla, mentreassume la guida della, lasciando il ministero delad un non politico, l'ex presidente delle Ferrovie. Alla guida dell'è stata nominatamentreè stata affidata aex direttore generale dell'Insegnamento scolastico.Il compito di questo esecutivo, come detto, sarà, che verrà presentata domani,, in concomitanza con la, rappresentando appunto l'elemento cardine di questo secondo mandato. Il passaggio di consegne fra il primo e secondo governo Lecornu è in calendario per oggi, poi domani ci sarà un Consiglio dei ministri e la richiesta di fiducia all'Assemblea Nazionale.