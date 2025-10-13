Francia, Lecornu Bis: nasce governo di scopo per la legge di bilancio

(Teleborsa) - Un governo di scopo per l'approvazione della Legge di bilancio
ed il rispetto delle tempistiche imposte dalla UE. E' questa la scelta fatta dal Presidente Francese Emmanuel Macron
per risolvere la grave crisi istituzionale (con effetti sull'economia) in cui è caduto il Paese dopo l'ennesimo flop di un esecutivo politico.
Nasce così il governo Lecornu Bis,
formato da volti noti della società civile affiancati a giovani parlamentari. Una seconda occasione per il Primo Ministro scelto per la seconda volta da Macron, dopo il primo tentativo "lampo"
(solo 14 ore di governo) fallito due settimane fa. una scelta motivata "dall'interesse del Paese"
, come sottolineato dallo stesso Macron.
Lo schieramento che lo supporterà in questo difficile compito è stato annunciato domenica sera, provocando la spaccatura definitiva del partito di destra dei Republicains
che fa capo a Bruno Retailleau
, che aveva annunciato di non voler far parte di un governo assieme ai socialisti. Ma i dissidenti sono venuti alla luce, a cominciare dal Ministro della Cultura Rachida dati.
Per gli incarichi di peso, gli Interni
sono stati affidati ad un esperto (non politico, Laurent Munez,
dopo il rifiuto dello stesso Retailleu. Per l'Economia
è stato confermato l'economista e uomo d'affari macroniano Roland Lescue
, mentre ai Conti pubblici
è stata nominata Amelie de Montchalin
. Confermato agli Esteri Jean-Noel Barrot
ed alla Giustizia Gerald Darmanin
, mentre Catherine Vautrin
assume la guida della Difesa
, lasciando il ministero del Lavoro
ad un non politico, l'ex presidente delle Ferrovie Jean-Pierre Farandou
. Alla guida dell'Agricoltura
è stata nominata Annie Genevard,
mentre l'Educazione Nazionale
è stata affidata a Edouard Geffray,
ex direttore generale dell'Insegnamento scolastico.
Il compito di questo esecutivo, come detto, sarà far approvare la legge di bilancio 2026
, che verrà presentata domani, martedì 14 ottobre 2025
, in concomitanza con la dichiarazione di politica generale di Lecornu all'Assemblea Nazionale
, rappresentando appunto l'elemento cardine di questo secondo mandato. Il passaggio di consegne fra il primo e secondo governo Lecornu è in calendario per oggi, poi domani ci sarà un Consiglio dei ministri e la richiesta di fiducia all'Assemblea Nazionale.