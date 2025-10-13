Milano 10:43
42.246 +0,47%
Nasdaq 10-ott
24.222 0,00%
Dow Jones 10-ott
45.480 -1,90%
Londra 10:43
9.437 +0,10%
Francoforte 10:43
24.373 +0,54%

Francoforte: positiva la giornata per BMW

Migliori e peggiori
Francoforte: positiva la giornata per BMW
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di auto di Monaco, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,89%.

Lo scenario su base settimanale di BMW rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico della casa d'auto bavarese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 79,3 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 80,32. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 78,64.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```