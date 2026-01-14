Francoforte: positiva la giornata per BMW

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di auto di Monaco
, con una variazione percentuale dell'1,90%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di BMW
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico della casa d'auto bavarese
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 89,05 Euro con tetto rappresentato dall'area 90,73. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 87,97.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)