Francoforte: positiva la giornata per BMW

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di auto di Monaco, con una variazione percentuale dell'1,90%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di BMW, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico della casa d'auto bavarese suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 89,05 Euro con tetto rappresentato dall'area 90,73. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 87,97.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
