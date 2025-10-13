Growens: ricavi ricorrenti SaaS +14,2% nel terzo trimestre, vendite CPaaS -1,2%

Growens

(Teleborsa) -, società operante nel settore delle cloud marketing technologies quotata su Euronext Growth Milan, ha segnalato per la(Software as a Service) un Annual Recurring Revenues (ARR) pari a 15,1 milioni di euro a settembre 2025, in crescita del 9,3% rispetto al dato di pari periodo 2024 (ovvero 14,2% a cambio costante); per la(Communication Platform as a Service), una decrescita del l'1,2% nel Q3 2025 (a 14,3 milioni di euro) rispetto al Q3 2024 (14,5 milioni di euro)."Abbiamo registrato una solida crescita del 14% su base annua a cambi costanti. Il rallentamento rispetto ai tassi di crescita registrati in passato riflette un minor ricavo medio per cliente dovuto alla riduzione del traffico CDN per le immagini, mentre i fondamentali restano solidi - dall'acquisizione di nuovi clienti e dalla pipeline al tasso di abbandono - ha detto l'- L'engagement è in aumento, con oltre 6.000 partecipanti al nostro ultimo webinar "Email Design Trends", e l'iniziativa educativa sta ottenendo un ottimo slancio, con cinque università statunitensi che si sono unite nel trimestre. Sul fronte del prodotto, l'innovazione basata sull'intelligenza artificiale rimane centrale: il rilascio in beta del server MCP di oggi segna il primo passo verso la preparazione dell'SDK di Beefree per l'integrazione con gli agenti. Ora ci concentriamo sul miglioramento della qualità dei ricavi attraverso un nuovo sistema di fatturazione e una revisione progressiva dei prezzi per supportare una crescita sostenibile".Per quanto riguarda la linea di business CPaaS,ha registrato vendite Q3 pari a circa 14,3 milioni di euro, in lieve decrescita (-1,2%) rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente. Tale dato rispecchia il focus sulla redditività dei contratti a scapito della crescita dei ricavi.Passando alla linea di business SaaS, la, con un ARR di 15,1 milioni di euro (ovvero 17,3 milioni di dollari), considerando il cambio storico EUR/USD alla stipula dei contratti, in crescita di circa il 9% (ovvero oltre il 14% a cambio costante) rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente, grazie all'incremento dei volumi di vendita e di usage.