Intesa Sanpaolo, buyback per oltre 144 milioni di euro
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 2 giugno, ha reso noto che dal 6 al 10 ottobre 2025, ha acquistato complessivamente 26.008.778 azioni proprie, pari a circa lo 0,15% del capitale sociale, ad un prezzo medio di 5,5397 euro, per un controvalore totale di 144.081.061,13 euro.

Al 10 ottobre 2025, dall'avvio del programma, Intesa Sanpaolo ha acquistato complessivamente 366.323.164 azioni, pari a circa il 2,06% del capitale sociale, a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 5,1048 euro, per un controvalore totale di 1.869.994.090,21 euro.

Oggi, sul listino milanese, controllato progresso per il Colosso creditizio, che chiude in salita dello 0,92%.
