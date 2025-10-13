Piazza Affari: brillante l'andamento di Carel Industries

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria
, in guadagno del 2,62% sui valori precedenti.
L'andamento di Carel Industries
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Carel Industries
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 21,18 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 21,73 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 20,82.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)