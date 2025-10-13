Milano 17:35
42.168 +0,29%
Nasdaq 22:00
24.750 +2,18%
Dow Jones 22:02
46.068 +1,29%
Londra 17:35
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.388 +0,60%

Piazza Affari: retrocede di poco l'indice dei servizi di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: retrocede di poco l'indice dei servizi di consumo italiano
Si muove al ribasso il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che perde lo 0,51%, scambiando a 25.873,82 punti.
Condividi
```