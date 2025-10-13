PMI e mercato dei capitali, Ambromobiliare guida la trasformazione con MIT SIM e 4AIM

(Teleborsa) - Ambromobiliare
, società di consulenza specializzata in servizi di Financial Advisory ha sottoscritto con alcuni soci di MIT SIM
, da una parte, e con alcuni soci di 4AIM Sicaf
(“4AIM”), dall’altra parte, gli accordi vincolanti volti a disciplinare l'operazione di integrazione tra Ambromobiliare, MIT e 4AIM
, tutte società le cui azioni sono negoziate su Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana. Tra i soci di 4AIM e MIT che hanno sottoscritto gli Accordi di Conferimento vi sono alcuni tra i principali azionisti di 4AIM e MIT o di Ambromobiliare, fra cui Alberto Franceschini, Corinna zur Nedden, Giovanni Natali, Francesca Martino, Mi.Mo.Se (società riconducibile a Massimo Segre), Pierluigi Bernasconi, il Fondo Pensione BCC/CRA, l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), la Fondazione E.N.P.A.I.A. e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.
L’Operazione di Integrazione, spiega una nota, è finalizzata alla creazione di un gruppo indipendente
con consolidata esperienza nella consulenza a favore delle PMI
, in particolare nel supporto ai processi di quotazione e nei servizi continuativi post-listing.
Ambromobiliare assumerà il ruolo di competence center, in particolare attraverso il proprio Ufficio Studi, a supporto delle partecipate 4AIM e MIT.
In tale contesto, sarà proposto all’assemblea degli azionisti di rivedere la struttura di governance, con il passaggio dal sistema tradizionale a quello monistico e l’introduzione del meccanismo proporzionale per l’elezione del consiglio di amministrazione.
Gli Accordi prevedono che l’integrazione avvenga attraverso il conferimento in natura da parte di alcuni soci di 4AIM e di MIT rispettivamente di un numero di azioni pari a 1.181.259 azioni MIT SIM, complessivamente pari a 56,78% del capitale sociale di MIT SIM, e un numero di azioni pari a 41.244 azioni 4AIM Comparto 1 e 1.000 azioni 4AIM Comparto 2, complessivamente pari a 56,17% del capitale sociale di 4AIM, dagli stessi detenute rispettivamente in 4AIM e in MIT SIM a liberazione di due aumenti di capitale sociale riservati
con esclusione del diritto di opzione che saranno deliberati dall’assemblea straordinaria di Ambromobiliare per un importo complessivo pari a Euro 14.621.890,40, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione complessivamente di n. 6.129.755 nuove azioni ordinarie Ambromobiliare e n. 900.000 azioni speciali. In particolare, è prevista la creazione di una categoria di azioni speciali prive del diritto di voto, ma che attribuiscono i medesimi diritti economici delle azioni ordinarie. Tali azioni, non ammesse alle negoziazioni su EGM, saranno convertibili – anche parzialmente – in azioni ordinarie nel rapporto di 1:1, su richiesta del titolare o al verificarsi di determinati eventi, tra cui la promozione di un’offerta pubblica di acquisto o l’esecuzione di operazioni straordinarie sul capitale.
Ai fini dell’Aumento Riservato Soci 4AIM e dell’Aumento Riservato Soci MIT (come infra definiti), le Parti hanno convenuto che: le Azioni Oggetto di Conferimento 4AIM di categoria 1 siano valorizzate in un importo complessivo, fisso e non soggetto ad alcun aggiustamento pari a euro 7.341.418,24 (“Valore del Conferimento 4AIM 1”), pari a Euro 178,00 per azione 4AIM di Categoria 1; le Azioni Oggetto di Conferimento 4AIM di categoria 2 siano valorizzate in un importo complessivo, fisso e non soggetto ad alcun aggiustamento pari a euro 251.998,24 (“Valore del Conferimento 4AIM 2”), pari a Euro 252,00 per azione 4AIM di Categoria 2; le Azioni Oggetto di Conferimento MIT SIM siano valorizzata in un importo complessivo, fisso e non soggetto ad alcun aggiustamento pari a euro 7.028.473,92 (“Valore del
Conferimento MIT SIM”), pari a Euro 5,95 per azione MITSIM.
Il perfezionamento dell’intera Operazione di Integrazione è sospensivamente condizionato, inter alia, al verificarsi - entro e non oltre il 31 marzo 2026 - di alcune condizioni sospensive, usuali per questa tipologia di operazioni (“Condizioni Sospensive”), tra cui: la valutazione delle Azioni Oggetto di Conferimento MIT SIM e delle Azioni Oggetto di Conferimento 4AIM; il parere di congruità del collegio sindacale di Ambromobiliare; l’adozione del nuovo statuto sociale che disciplinerà la nuova struttura di governance all’esito dell’Operazione di Integrazione; l’approvazione dell’Operazione di Integrazione da parte dell’assemblea degli azionisti quale reverse take over ai sensi dello Statuto di Ambromobiliare e del Regolamento Emittenti EGM; l’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia.
All’esito del perfezionamento dell’Operazione di Integrazione, Ambromobiliare promuoverà una offerta pubblica obbligatoria totalitaria di scambio sulle azioni residue
di MIT SIM e una offerta pubblica obbligatoria totalitaria di scambio sulle azioni residue di 4AIM.
"Questa operazione segna un punto di svolta per Ambromobiliare
. Con l’integrazione di MIT SIM e 4AIM nasce un gruppo unico nel suo genere, indipendente, specializzato e con una visione chiara: diventare il riferimento per l’accesso delle PMI italiane al mercato dei capitali, un’iniziativa in grado di creare anche grande valore per tutti gli azionisti, ha commentato il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alberto Gustavo Franceschini Weiss
. Oggi, i tre fondatori - Corinna zur Nedden, Giovanni Natali e Alberto Franceschini Weiss - portano a compimento una visione da sempre condivisa: creare l’interlocutore vero e credibile del sistema delle
PMI italiane, capace di accompagnarle nel loro percorso di crescita e apertura al mercato", ha concluso il top manager.