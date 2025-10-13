PMI e mercato dei capitali, Ambromobiliare guida la trasformazione con MIT SIM e 4AIM

Ambromobiliare

MIT SIM

4AIM Sicaf

(Teleborsa) -, società di consulenza specializzata in servizi di Financial Advisory ha sottoscritto con alcuni soci di, da una parte, e con alcuni soci di(“4AIM”), dall’altra parte, gli accordi vincolanti volti a disciplinare l', tutte società le cui azioni sono negoziate su Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana. Tra i soci di 4AIM e MIT che hanno sottoscritto gli Accordi di Conferimento vi sono alcuni tra i principali azionisti di 4AIM e MIT o di Ambromobiliare, fra cui Alberto Franceschini, Corinna zur Nedden, Giovanni Natali, Francesca Martino, Mi.Mo.Se (società riconducibile a Massimo Segre), Pierluigi Bernasconi, il Fondo Pensione BCC/CRA, l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), la Fondazione E.N.P.A.I.A. e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.L’Operazione di Integrazione, spiega una nota, ècon consolidata esperienza nella consulenza, in particolare nel supporto ai processi di quotazione e nei servizi continuativi post-listing.Ambromobiliare assumerà il ruolo di competence center, in particolare attraverso il proprio Ufficio Studi, a supporto delle partecipate 4AIM e MIT.In tale contesto, sarà proposto all’assemblea degli azionisti di rivedere la struttura di governance, con il passaggio dal sistema tradizionale a quello monistico e l’introduzione del meccanismo proporzionale per l’elezione del consiglio di amministrazione.Gli Accordi prevedono che l’integrazione avvenga attraverso il conferimento in natura da parte di alcuni soci di 4AIM e di MIT rispettivamente di un numero di azioni pari a 1.181.259 azioni MIT SIM, complessivamente pari a 56,78% del capitale sociale di MIT SIM, e un numero di azioni pari a 41.244 azioni 4AIM Comparto 1 e 1.000 azioni 4AIM Comparto 2, complessivamente pari a 56,17% del capitale sociale di 4AIM, dagli stessi detenute rispettivamente in 4AIM e in MIT SIM a liberazione dicon esclusione del diritto di opzione che saranno deliberati dall’assemblea straordinaria di Ambromobiliare per un importo complessivo pari a Euro 14.621.890,40, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione complessivamente di n. 6.129.755 nuove azioni ordinarie Ambromobiliare e n. 900.000 azioni speciali. In particolare, è prevista la creazione di una categoria di azioni speciali prive del diritto di voto, ma che attribuiscono i medesimi diritti economici delle azioni ordinarie. Tali azioni, non ammesse alle negoziazioni su EGM, saranno convertibili – anche parzialmente – in azioni ordinarie nel rapporto di 1:1, su richiesta del titolare o al verificarsi di determinati eventi, tra cui la promozione di un’offerta pubblica di acquisto o l’esecuzione di operazioni straordinarie sul capitale.Ai fini dell’Aumento Riservato Soci 4AIM e dell’Aumento Riservato Soci MIT (come infra definiti), le Parti hanno convenuto che: le Azioni Oggetto di Conferimento 4AIM di categoria 1 siano valorizzate in un importo complessivo, fisso e non soggetto ad alcun aggiustamento pari a euro 7.341.418,24 (“Valore del Conferimento 4AIM 1”), pari a Euro 178,00 per azione 4AIM di Categoria 1; le Azioni Oggetto di Conferimento 4AIM di categoria 2 siano valorizzate in un importo complessivo, fisso e non soggetto ad alcun aggiustamento pari a euro 251.998,24 (“Valore del Conferimento 4AIM 2”), pari a Euro 252,00 per azione 4AIM di Categoria 2; le Azioni Oggetto di Conferimento MIT SIM siano valorizzata in un importo complessivo, fisso e non soggetto ad alcun aggiustamento pari a euro 7.028.473,92 (“Valore delConferimento MIT SIM”), pari a Euro 5,95 per azione MITSIM.Il perfezionamento dell’intera Operazione di Integrazione è sospensivamente condizionato, inter alia, al verificarsi - entro e non oltre il 31 marzo 2026 - di alcune condizioni sospensive, usuali per questa tipologia di operazioni (“Condizioni Sospensive”), tra cui: la valutazione delle Azioni Oggetto di Conferimento MIT SIM e delle Azioni Oggetto di Conferimento 4AIM; il parere di congruità del collegio sindacale di Ambromobiliare; l’adozione del nuovo statuto sociale che disciplinerà la nuova struttura di governance all’esito dell’Operazione di Integrazione; l’approvazione dell’Operazione di Integrazione da parte dell’assemblea degli azionisti quale reverse take over ai sensi dello Statuto di Ambromobiliare e del Regolamento Emittenti EGM; l’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia.All’esito del perfezionamento dell’Operazione di Integrazione,di MIT SIM e una offerta pubblica obbligatoria totalitaria di scambio sulle azioni residue di 4AIM."Questa operazione segna un. Con l’integrazione di MIT SIM e 4AIM nasce un gruppo unico nel suo genere, indipendente, specializzato e con una visione chiara: diventare il riferimento per l’accesso delle PMI italiane al mercato dei capitali, un’iniziativa in grado di creare anche grande valore per tutti gli azionisti, ha commentato il. Oggi, i tre fondatori - Corinna zur Nedden, Giovanni Natali e Alberto Franceschini Weiss - portano a compimento una visione da sempre condivisa: creare l’interlocutore vero e credibile del sistema dellePMI italiane, capace di accompagnarle nel loro percorso di crescita e apertura al mercato", ha concluso il top manager.