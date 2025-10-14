Albertsons, fatturato in aumento ma utile netto adjusted in calo nel 2Q25, aggiornato outlook FY25

Albertsons Companies

(Teleborsa) -, uno dei più grandi rivenditori di alimenti e farmaci negli Stati Uniti, ha chiuso il secondo trimestre 2025 conin aumento su base annua del 2,0% a 18.915,8 milioni di dollari. Tale andamento è stato sostenuto dalla forte crescita delle vendite farmaceutiche e digitali, parzialmente compensate dalla riduzione delle vendite di carburante.Ilè sceso al 27,0% al 27,6% del secondo trimestre 2024. Escludendo l'impatto del carburante e delle spese LIFO, il gross margin è diminuito di 63 punti base rispetto al secondo trimestre dell'anno fiscale 2024.L'è stato di 168,5 milioni di dollari, pari a 0,30 dollari per azione, rispetto ai 145,5 milioni di dollari (+15,8%), pari a 0,25 dollari per azione, registrati nel secondo trimestre 2024. L'è stato di 248,4 milioni di dollari, pari a 0,44 dollari per azione, rispetto ai 301 milioni di dollari (-17,5%), pari a 0,51 dollari per azione, registrati nel secondo trimestre del 2024.è stato di 848,4 milioni, il 4,5% del fatturato netto e degli altri ricavi, rispetto ai 900,6 milioni (-5,8%), il 4,9% del fatturato netto e degli altri ricavi, registrati nel pari trimestre dell'esercizio precedente.La Società ha anche fornito un. Ha confermato la stima di crescita delle vendite compresa tra il 2,2% e il 2,75%. L'EBITDA rettificato è atteso tra 3,8 e 3,9 miliardi di dollari, inclusi circa 65 milioni di dollari relativi alla 53a settimana della Società (invariato). L'utile netto rettificato per azione ordinaria di Classe A è previsto tra 2,06 e 2,19 dollari per azione (in precedenza tra 2,03 e 2,16 dollari). Le spese in conto capitale sono stimate tra 1,8 e 1,9 miliardi di dollari (in precedenza tra 1,7 e 1,9 miliardi di dollari).Infine, il Cda ha deliberato la distribuzione di unpari a 0,15 dollari per azione ordinaria. Il dividendo in contanti sarà pagabile il 7 novembre 2025 agli azionisti registrati alla chiusura delle attività del 24 ottobre 2025.