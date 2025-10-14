Milano 17:27
42.054 -0,27%
Nasdaq 17:27
24.533 -0,88%
Dow Jones 17:27
46.018 -0,11%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:27
24.236 -0,62%

Albertsons, fatturato in aumento ma utile netto adjusted in calo nel 2Q25, aggiornato outlook FY25

Finanza
Albertsons, fatturato in aumento ma utile netto adjusted in calo nel 2Q25, aggiornato outlook FY25
(Teleborsa) - Albertsons Companies, uno dei più grandi rivenditori di alimenti e farmaci negli Stati Uniti, ha chiuso il secondo trimestre 2025 con vendite nette e gli altri ricavi in aumento su base annua del 2,0% a 18.915,8 milioni di dollari. Tale andamento è stato sostenuto dalla forte crescita delle vendite farmaceutiche e digitali, parzialmente compensate dalla riduzione delle vendite di carburante.

Il gross margin è sceso al 27,0% al 27,6% del secondo trimestre 2024. Escludendo l'impatto del carburante e delle spese LIFO, il gross margin è diminuito di 63 punti base rispetto al secondo trimestre dell'anno fiscale 2024.

L'utile netto è stato di 168,5 milioni di dollari, pari a 0,30 dollari per azione, rispetto ai 145,5 milioni di dollari (+15,8%), pari a 0,25 dollari per azione, registrati nel secondo trimestre 2024. L'utile netto rettificato è stato di 248,4 milioni di dollari, pari a 0,44 dollari per azione, rispetto ai 301 milioni di dollari (-17,5%), pari a 0,51 dollari per azione, registrati nel secondo trimestre del 2024.

L'EBITDA rettificato è stato di 848,4 milioni, il 4,5% del fatturato netto e degli altri ricavi, rispetto ai 900,6 milioni (-5,8%), il 4,9% del fatturato netto e degli altri ricavi, registrati nel pari trimestre dell'esercizio precedente.

La Società ha anche fornito un aggiornamento dell'outlook per l'intero esercizio 2025. Ha confermato la stima di crescita delle vendite compresa tra il 2,2% e il 2,75%. L'EBITDA rettificato è atteso tra 3,8 e 3,9 miliardi di dollari, inclusi circa 65 milioni di dollari relativi alla 53a settimana della Società (invariato). L'utile netto rettificato per azione ordinaria di Classe A è previsto tra 2,06 e 2,19 dollari per azione (in precedenza tra 2,03 e 2,16 dollari). Le spese in conto capitale sono stimate tra 1,8 e 1,9 miliardi di dollari (in precedenza tra 1,7 e 1,9 miliardi di dollari).

Infine, il Cda ha deliberato la distribuzione di un dividendo in contanti per il terzo trimestre 2025 pari a 0,15 dollari per azione ordinaria. Il dividendo in contanti sarà pagabile il 7 novembre 2025 agli azionisti registrati alla chiusura delle attività del 24 ottobre 2025.



Condividi
```