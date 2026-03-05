Snam, solida crescita nel 2025 con dividendo a 0,3021 euro, nel 2026 RAB tariffaria a 28,8 miliardi

Snam

(Teleborsa) - Nelha consuntivatopari a 3.885 milioni di euro (+8,9% rispetto al 2024), trainati principalmente dai maggiori ricavi regolati derivanti dal business delle infrastrutture gas. L'si è attestato a 2.969 milioni (+7,8% rispetto al 2024), grazie alla crescita dei ricavi regolati e all'ingresso nel perimetro di Stogit Adriatica e del terminale FSRU di Ravenna.L', escludendo interessenze di terzi, ammonta a 1.422 milioni (+10,3% rispetto al 2024) trainato dalla crescita dell’EBITDA e da un maggiore contributo da parte delle partecipate. Gli oneri finanziari netti sono in linea con l’anno precedente, con unstabile a circa 2,6%.Glicifrano in 2.758 milioni, di cui il 34% è allineato allae il 54% a sostegno degli(SDGs). Lasale a 26,2 miliardi (+8,3% rispetto al 2024), grazie agli investimenti in Trasporto e Stoccaggio, all'aggiornamento del deflatore del 2024 e ai cambiamenti di perimetro (terminale FSRU di Ravenna e Stogit Adriatica).L'si esprime in 17.509 milioni, in aumento da 16.238 milioni di fine 2024 ma, grazie agli sforzi continui di ottimizzazione della struttura finanziaria.Il Cda proporrà in assemblea unpari a 0,3021 euro per azione, in crescita del 4%, in linea con la dividend policy.Per ilil management prevede che ladovrebbe raggiungere i 28,8 miliardi, inclusi circa 700 milioni della RAB di OLT, di cui Snam ha acquisito il controllo esclusivo a inizio marzo (in aumento del 10% rispetto al 2025), a seguito dei nuovi investimenti, dell’effetto dell’inflazione e del consolidamento di OLT. L'dovrebbe raggiungere circa 3,1 miliardi (in aumento del 6% rispetto al valore 2025 normalizzato), trainato dalla crescita della RAB e dal consolidamento di OLT. L'dovrebbe raggiungere un valore superiore a 1,45 miliardi di euro (+6% rispetto al 2025 normalizzato), grazie all'aumento dell'EBITDA, parzialmente compensato dall'aumento delle spese di ammortamento e degli oneri finanziari netti. L’dovrebbe raggiungere circa 19 miliardi di euro, trainato dal pagamento dei dividendi, dalla variazione del perimetro di consolidamento per l'acquisizione del controllo esclusivo di OLT e dall'impatto del rifinanziamento dell’obbligazione convertibile in azioni Italgas.