Kohl's prevede un calo delle vendite annuali superiore alle aspettative

Kohl's

(Teleborsa) -, catena statunitense di grandi magazzini, ha chiuso il(terminato il 31 gennaio 2026) con fatturato in calo del 3,9% su base annua, attestandosi a 5 miliardi di dollari, con un calo del 2,8% su base comparabile. Il margine lordo in percentuale sul fatturato netto è stato del 33,1%, con un aumento di 25 punti base. L'utile netto è stato di 125 milioni di dollari, pari a 1,07 dollari per azione, rispetto all'utile netto di 48 milioni di dollari, pari a 0,43 dollari per azione, e all'utile netto rettificato di 106 milioni di dollari, pari a 0,95 dollari per azione rettificata, dell'anno precedente.Nell'il fatturato netto è diminuito del 4%, attestandosi a 14,8 miliardi di dollari, con un calo del 3,1% su base comparabile. Il margine lordo è stato del 37,5%, con un aumento di 34 punti base. L'utile netto è stato di 272 milioni di dollari, ovvero 2,38 dollari per azione, mentre l'utile netto rettificato è stato di 186 milioni di dollari, ovvero 1,62 dollari per azione rettificata. Questo dato si confronta con un utile netto di 109 milioni di dollari, pari a 0,98 dollari per azione, e un utile netto rettificato di 167 milioni di dollari, pari a 1,50 dollari per azione rettificata, dell'anno precedente.Per l', la società prevede attualmente: fatturato netto e fatturato comparabile in calo del 2% o invariato (rispetto alle stime degli analisti che prevedevano un calo dello 0,7%); margine operativo rettificato compreso tra il 2,8% e il 3,4%; utile per azione rettificato compreso tra 1,00 e 1,60 dollari; spese in conto capitale tra circa 350 e 400 milioni di dollari.Il board ha dichiarato untrimestrale in contanti sulle azioni ordinarie pari a 0,125 dollari per azione."Chiudiamo il 2025 in una posizione più solida rispetto all'inizio, con un lavoro importante ancora da svolgere - ha commentato il- Nell'ultimo anno, i nostri sforzi si sono concentrati sul ripristino delle nostre fondamenta. Questo obiettivo è stabilizzare l'attività e rafforzare la nostra capacità operativa per costruire un futuro più solido. Nel 2025, abbiamo compiuto progressi significativi, nonostante il fatturato del quarto trimestre sia stato inferiore alle nostre aspettative. Siamo stati in grado di gestire l'attività con disciplina, conseguire utili migliori e generare un flusso di cassa significativo, il che ci ha aiutato a rafforzare il nostro bilancio".