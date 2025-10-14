Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 13/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre

A picco l'Hang Seng Index, che chiude gli scambi con un pessimo -1,52%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 25.533,4. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 26.601,7. Il peggioramento dell'indice della Borsa di Hong Kong è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 25.177,3.

