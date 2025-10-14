Analisi Tecnica: USD/YEN del 13/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre
Modesta la performance per il cross americano contro Yen, che ha registrato un marginale guadagno a 152,25.
Lo status tecnico di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 153,153. Rischio di eventuale correzione fino al target 151,263. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 155,043.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)