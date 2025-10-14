Borgosesia, al 30 settembre AuM pari a 133 milioni di euro

Borgosesia

(Teleborsa) -, società quotata all’Euronext Milan che opera nel campo degli investimenti in asset alternativi, ha fatto sapere di aver raggiunto, al 30 settembre 2025,di(AuM), di fatto invariati rispetto al dato del 30 giugno scorso (133 milioni) e in crescita del 68% rispetto al 31 dicembre 2024 (79 milioni).Nel corso dei primi nove mesi dell’anno lesi attestano a complessivi(-16,33% rispetto ai 20,7 milioni dello stesso periodo del 2024). Il risultato è dovuto alla progressiva riduzione degli investimenti diretti realizzati in conformità alle previsioni del Piano Strategico 2025-2027, che vede una prevalenza sempre maggiore delle attività die diInoltre, negli ultimi esercizi, gli asset sono stati prevalentemente destinati allae non alla vendita frazionata, con conseguente progressiva minor rilevanza del dato in questione rispetto all’andamento del business.