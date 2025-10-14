Milano 9:33
41.690 -1,13%
Nasdaq 13-ott
24.750 0,00%
Dow Jones 13-ott
46.068 +1,29%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
24.186 -0,83%

Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 13/10/2025

Finanza
Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 13/10/2025
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 13/10/2025 è stato pari a 2,99 miliardi di euro, in deciso ribasso (-31,84%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 4,38 miliardi.

I volumi scambiati sono passati, da 0,59 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,52 miliardi.

Su 734 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 295 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 394. Invariate le rimanenti 45 azioni.





(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)
Condividi
```