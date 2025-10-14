Milano 9:34
41.653 -1,22%
Nasdaq 13-ott
24.750 0,00%
Dow Jones 13-ott
46.068 +1,29%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
24.162 -0,93%

Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -1,18%

Nikkey a 47.520,57 punti

In breve, Finanza
Indice Nikkey -1,18% a quota 47.520,57 all'apertura pomeridiana.
