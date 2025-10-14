Milano 14:58
Energia, Bufo (Iren): Superata la dipendenza dal gas russo, ma la transizione elettrica richiede pianificazione e realismo

Economia
(Teleborsa) - "A tre anni dalla crisi russo-ucraina, il sistema gas europeo e italiano ha dimostrato una forte capacità di reazione, sostituendo integralmente il gas russo grazie a nuove rotte di approvvigionamento e rigassificatori". Così Gianluca Bufo, Amministratore Delegato del Gruppo Iren intervenendo a Roma all'Italian Renewables Investment Forum 2025.

"Per quanto riguarda il settore elettrico, la decarbonizzazione deve essere un impegno primario ma per raggiungere i target indicati dall’UE si rischia di perseguire un approccio "dogmatico" secondo il quale l’espansione delle rinnovabili non segue un’adeguata pianificazione: l’aumento delle ore a prezzo nullo e la scarsa redditività dei nuovi impianti segnalano la necessità urgente di una programmazione energetica a 360 gradi, condivisa tra regolatori, investitori e operatori, per garantire equilibrio e sostenibilità degli investimenti", ha aggiunto Bufo.
